Bloomberg узнал сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Основные работы по строительству газопровода завершатся в первой половине 2021 года: в мае баржа «Фортуна» закончит укладывать трубы в датских водах, а затем переместится в Германию, где будет работать до июня

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Оператор проекта газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG 2 планирует завершить строительство одной из двух веток в первой половине 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на график работ, имеющийся в распоряжении агентства и источники.

Согласно документу, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в территориальных водах Дании на последней неделе мая. После этого судно приступит к укладке труб в водах Германии, которая продолжится до июня.

РБК направил запрос в Nord Stream 2.

В начале месяца Датское экономическое агентство сообщило, что прокладка труб газопровода в исключительной экономической зоне страны начнется 15 января. Позже эту информацию подтвердила компания-оператор.