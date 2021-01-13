СМИ назвали страховщика «Северного потока-2» под санкционным риском

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
РАН рекомендовала отложить создание лунной ракеты после доклада Рогозина Технологии и медиа, 13:32 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 13:31 Как устроена заморозка эмбрионов и могут ли они пережить родителей Индустрия 4.0, 13:30  Кейт Бланшетт откроет художественную галерею с чердаком для летучих мышей Стиль, 13:28 Володин сообщил о попавшем в реанимацию с коронавирусом депутате Госдумы Политика, 13:22 Бывший тренер московского «Динамо» возглавил клуб ФНЛ Спорт, 13:19 «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток Общество, 13:10 СМИ назвали сроки послания Путина Федеральному собранию Политика, 13:06 Росреестр проверит объявления о недвижимости на достоверность Недвижимость, 13:05 От Иркутска до Ольхона: off-road по байкальскому льду РБК и Geely, 13:02 В Новосибирске суд прекратил дело против ударившей ребенка медсестры Общество, 12:59 В США впервые почти за 70 лет казнили женщину в федеральной тюрьме Общество, 12:57 10 советов маркетологам: на чем сосредоточиться в 2021 году Pro, 12:51 В «Уфе» объявили о возвращении в клуб уволенного из «Спартака» Газизова Спорт, 12:47
Политика ,  
0 

СМИ назвали страховщика «Северного потока-2» под санкционным риском

Источники Reuters назвали возможным страховщиком «Северного потока-2» швейцарскую Zurich Insurance Group. Компания может оказаться под ударом из-за новых санкций США, введенных против проекта
«Газпром» GAZP ₽229,6 +0,4% Купить
Фото: Alex Kraus / Bloomberg
Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Госдепартамент США в ближайшие дни опубликует список компаний, которые, по его мнению, задействованы в проекте «Северный поток-2», сообщили источники Reuters.

В этот список могут войти страховые компании, сертификаторы оборудования и структуры, непосредственно занимающиеся строительством, сказал один из собеседников агентства. По его словам, среди этих компаний может быть указана швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Компания не ответила на запрос агентства.

Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии. О том, что она может быть основным страховщиком «Северного потока-2», в конце ноября сообщили источники Bloomberg. Тогда в компании заявили агентству, что она не комментирует работу с конкретными клиентами и подчинится любым регламентам, относящимся к ее деятельности.

СМИ узнали об угрозах США в адрес компаний ЕС из-за «Северного потока-2»
Политика
Фото:Alex Kraus / Bloomberg

Такое заявление компания сделала после того, как США заявили о расширении санкций против «Северного потока-2». Под ограничения попали компании, которые оказывают страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или дооборудования. Ограничения начали действовать с 1 января.

Санкции ударят по Zurich Insurance Group, и из-за размера проекта оператору «газопровода» Nord Stream 2, вероятно, потребуется перестраховщик, который сможет покрыть расходы, сообщил Bloomberg. Ограничения могут вынудить «дочку» «Газпрома» обратиться к к страховым компаниям из России. Одной из таких организаций агентство назвало Российскую национальную перестраховочную компанию, которая принадлежит Центробанку.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

В начале января в связи с новыми санкциями США проект покинула норвежская организация Det Norske Veritas GL. Она должна была выдать газопроводу «Северный поток-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. В компании сообщили, что останавливают все проверочные мероприятия до тех пор, пока санкции остаются в силе.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Иван Ткачёв
Северный поток-2 санкции Госдеп США
Материалы по теме
В Германии решили создать фонд для обхода санкций по «Северному потоку-2»
Политика
Немецкий депутат назвал «самоубийством» отказ от «Северного потока-2»
Политика
Новак выразил уверенность в реализации «Северного потока-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter