СМИ назвали страховщика «Северного потока-2» под санкционным риском

Источники Reuters назвали возможным страховщиком «Северного потока-2» швейцарскую Zurich Insurance Group. Компания может оказаться под ударом из-за новых санкций США, введенных против проекта

Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Госдепартамент США в ближайшие дни опубликует список компаний, которые, по его мнению, задействованы в проекте «Северный поток-2», сообщили источники Reuters.

В этот список могут войти страховые компании, сертификаторы оборудования и структуры, непосредственно занимающиеся строительством, сказал один из собеседников агентства. По его словам, среди этих компаний может быть указана швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Компания не ответила на запрос агентства.

Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии. О том, что она может быть основным страховщиком «Северного потока-2», в конце ноября сообщили источники Bloomberg. Тогда в компании заявили агентству, что она не комментирует работу с конкретными клиентами и подчинится любым регламентам, относящимся к ее деятельности.