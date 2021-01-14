Оператор «Северного потока-2» подтвердил сроки строительства в Дании

Трубоукладочная баржа «Фортуна» по пути к датскому острову Борнхольм для возобновления строительства «Северного потока-2» (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Строительство части газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании планируется возобновить с 15 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января», — заявили в компании.

Накануне СМИ сообщили о выходе из проекта строительства газопровода датской консалтинговой и инжиниринговой компании Rambøll. Издание Politiken сообщало, что такое решение та приняла из-за угрозы санкций США. В компании отказались комментировать это решение.

Датское энергетическое агентство 7 января сообщило, что прокладка труб газопровода в исключительной экономической зоне страны начнется 15 января.