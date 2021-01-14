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Политика ,  
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Оператор «Северного потока-2» подтвердил сроки строительства в Дании

Трубоукладочная баржа «Фортуна» по пути к датскому острову Борнхольм для возобновления строительства «Северного потока-2»
Трубоукладочная баржа «Фортуна» по пути к датскому острову Борнхольм для возобновления строительства «Северного потока-2» (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Строительство части газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании планируется возобновить с 15 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января», — заявили в компании.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Накануне СМИ сообщили о выходе из проекта строительства газопровода датской консалтинговой и инжиниринговой компании Rambøll. Издание Politiken сообщало, что такое решение та приняла из-за угрозы санкций США. В компании отказались комментировать это решение.

Датское энергетическое агентство 7 января сообщило, что прокладка труб газопровода в исключительной экономической зоне страны начнется 15 января.

«Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства газопровода выступили США. Там считают, что «Северный поток» станет угрозой энергобезопасности Европы. В России неоднократно заявляли, что проект является коммерческим.

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