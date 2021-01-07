Бизнес , 07 янв, 17:06
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В Дании подтвердили сроки возобновления работ над «Северным потоком-2»
Прокладка труб газопровода «Северный поток 2» в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора страны. Как писал РБК в конце декабря, именно эта дата и значилась в уведомлении для мореплавателей, которое выдало барже «Фортуна» датское морское управление.
«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2». Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — сообщили в датском энергетическом агентстве.
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