Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 00:00
Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием Политика, 17:13 В Дании подтвердили сроки возобновления работ над «Северным потоком-2» Бизнес, 17:06 Захарова объяснила беспорядки в США архаичной электоральной системой Политика, 16:44 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 16:33 Ларионов увидел положительный момент в неудаче на молодежном ЧМ по хоккею Спорт, 16:28 Команда «КамАЗ-мастер» объяснила штрафы гонщиков на ралли «Дакар» Спорт, 16:06 Ласицкене заняла второе место в смешанном турнире по прыжкам в высоту Спорт, 16:02 Власти Свердловской области решили отменить удаленку для всех школьников Общество, 15:55 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 15:43 Семья Тинькова лишилась контроля над головной компанией банка Бизнес, 15:37 Дом, пляж и пивные истории. Как российские футболисты встретили Новый год Спорт, 15:25 Эксперты оценили последствия событий в Вашингтоне для имиджа США Политика, 15:20 Иракский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа Политика, 15:18 В Москве при пожаре в жилом доме погибли четыре человека Общество, 15:02
Бизнес ,  
0 

В Дании подтвердили сроки возобновления работ над «Северным потоком-2»

«Газпром» GAZP ₽214,38 -0,44% Купить
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Прокладка труб газопровода «Северный поток 2» в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора страны. Как писал РБК в конце декабря, именно эта дата и значилась в уведомлении для мореплавателей, которое выдало барже «Фортуна» датское морское управление.

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2». Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — сообщили в датском энергетическом агентстве.

Материал дополняется

Автор
Артем Филипенок
Северный поток-2
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter