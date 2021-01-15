«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

В «Роскосмосе» на запрос РБК сообщили, что «подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развертывания работ».
Второй этап строительства аэродрома будет осуществляться в период с 2026 по 2029 год, указано в контракте. Сколько он будет стоить точно, пока неизвестно. Однако из приложенного к контракту задания на проектирование следует, что предполагаемая предельная стоимость строительства второго этапа объекта — 7 млрд 408 млн руб. Таким образом, общая стоимость строительства аэропортового комплекса на территории космодрома может превысить 35 млрд руб. Источник финансирования — федеральный бюджет. В частности, на I этап строительства средства будут выделены в рамках ФЦП «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов…», на II этап — из Единой государственной космической программы.
РБК направил запрос в Crocus Group.
Крупнейшие подряды Crocus Group
- Строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Университет обошелся в 70 млрд руб. Агаларов рассказывал РБК, что задачей компании в этом проекте было не заработать, а сделать так, «чтобы стройка произвела впечатление», после этого компания смогла получить другие крупные контракты.
- Строительство двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года — в Калининграде и Ростове-на-Дону за 17,3 млрд и 18,7 млрд руб. соответственно.
- Строительство первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Москве за 48,9 млрд руб.
- Строительство нового здания аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Группа была выбрана генподрядчиком в октябре 2020 года.
Каким будет аэропортовый комплекс
Аэропортовый комплекс Восточный будет предназначен для обеспечения приема, стоянки и отправки воздушных судов, осуществляющих полеты по внутренним или международным воздушным линиям, говорится в приложенном к контракту задании на проектирование. Комплекс также предназначен для обслуживания пассажиров, грузов и воздушных перевозок на воздушных судах гражданской, государственной или экспериментальной авиации.
С учетом двух этапов строительства аэродром будет соответствовать классу «Б» (по ФАП) или 4D (по ИКАО). Габариты искусственной взлетно-посадочной полосы составят 3250х60 м. Предполагается, что аэродром будет принимать суда типов Ил-76 и Ан-124-100.
Площадь застройки комплекса составит 63 834 кв. м, а площадь всего участка — 41,7 га. Планируется, что общая численность личного состава будет достигать 1549 человек, а количество техники —192 единицы. Предполагается, что максимальный грузооборот за год составит 20 тыс. т, за сутки — 300 т.
Как «Роскосмос» привлекал Агаларова к Восточному
Ранее «Роскосмос» уже пытался сотрудничать с Crocus Group в рамках проекта по строительству космодрома Восточный.
В частности, в 2018 году «Роскосмос» заключил контракт на строительство второй очереди Восточного с татарстанской компанией ПСО «Казань» на сумму 39,4 млрд руб. Однако вскоре руководство госкорпорации и курирующий космос вице-премьер Юрий Борисов заговорили о смене подрядчика из-за сорванных сроков строительства и тяжелого финансового положения ПСО «Казань». Осенью 2019 года тему Восточного на одном из своих совещаний затронул президент Владимир Путин. Он заявил, что на сооружаемом космодроме так и не удалось навести порядок — «воруют сотнями миллионов».
В том же году «Роскосмос» попытался привлечь Crocus Group к строительству второго этапа космодрома Восточный вместо ПСО «Казань». Однако Агаларов от сделки отказался, объяснив свой отказ невозможностью реализовать проект за выделенные на него деньги, не обанкротив компанию. В итоге контракт с ПСО «Казань» формально расторгнут не был, компания продолжает достраивать Восточный.
Кто такой Араз Агаларов
Араз Агаларов входит в число богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, его состояние оценивается в $1,7 млрд. Он родился в Баку, откуда переехал в Москву учиться. Компанию Crocus International основал еще в 1989 году как американо-советское совместное коммерческое предприятие, в начале 1990-х она была преобразована в Crocus Group. Сначала бизнес группы был сосредоточен на выставках, торговле одеждой и обувью, затем Агаларов занялся девелопментом, а с 2009 года — и господрядами. Араз Агаларов в Crocus Group занимает должность президента, его сын певец Эмин — вице-президента.
Crocus Group объединяет активы Араза Агаларова. Компания выступает как подрядчиком, так и девелопером. В управлении Crocus Group — более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе выставочный комплекс «Крокус Экспо» в Красногорске, на территории которого в прошлом году был развернут госпиталь для больных COVID-19. За аренду площадей и оборудование Crocus Group без конкурса получил контракты примерно на 2 млрд руб. В то же время бизнес Crocus Group серьезно пострадал из-за коронавирусных ограничений, Агаларов оценивал общие потери группы в 4 млрд руб.
В 2013 году Crocus Group вела переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, но проект не состоялся. В том же году Агаларов вместе с Дональдом Трампом организовывали конкурс «Мисс Вселенная» в Москве. Знакомство с Трампом впоследствии вылилось в скандал: сын Трампа заявлял, что Эмин Агаларов планировал поделиться с ним документами о делах Хиллари Клинтон, которые ему передал Агаларов-старший. Араз Агаларов назвал эту историю выдумкой.
Авторы
Инна Сидоркова, Надежда Федорова