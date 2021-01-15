«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

В «Роскосмосе» на запрос РБК сообщили, что «подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развертывания работ».

Второй этап строительства аэродрома будет осуществляться в период с 2026 по 2029 год, указано в контракте. Сколько он будет стоить точно, пока неизвестно. Однако из приложенного к контракту задания на проектирование следует, что предполагаемая предельная стоимость строительства второго этапа объекта — 7 млрд 408 млн руб. Таким образом, общая стоимость строительства аэропортового комплекса на территории космодрома может превысить 35 млрд руб. Источник финансирования — федеральный бюджет. В частности, на I этап строительства средства будут выделены в рамках ФЦП «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов…», на II этап — из Единой государственной космической программы.

РБК направил запрос в Crocus Group.

Крупнейшие подряды Crocus Group Строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Университет обошелся в 70 млрд руб. Агаларов рассказывал РБК, что задачей компании в этом проекте было не заработать, а сделать так, «чтобы стройка произвела впечатление», после этого компания смогла получить другие крупные контракты.

Строительство двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года — в Калининграде и Ростове-на-Дону за 17,3 млрд и 18,7 млрд руб. соответственно.

Строительство первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Москве за 48,9 млрд руб.

Строительство нового здания аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Группа была выбрана генподрядчиком в октябре 2020 года.

Каким будет аэропортовый комплекс

Аэропортовый комплекс Восточный будет предназначен для обеспечения приема, стоянки и отправки воздушных судов, осуществляющих полеты по внутренним или международным воздушным линиям, говорится в приложенном к контракту задании на проектирование. Комплекс также предназначен для обслуживания пассажиров, грузов и воздушных перевозок на воздушных судах гражданской, государственной или экспериментальной авиации.

С учетом двух этапов строительства аэродром будет соответствовать классу «Б» (по ФАП) или 4D (по ИКАО). Габариты искусственной взлетно-посадочной полосы составят 3250х60 м. Предполагается, что аэродром будет принимать суда типов Ил-76 и Ан-124-100.

Площадь застройки комплекса составит 63 834 кв. м, а площадь всего участка — 41,7 га. Планируется, что общая численность личного состава будет достигать 1549 человек, а количество техники —192 единицы. Предполагается, что максимальный грузооборот за год составит 20 тыс. т, за сутки — 300 т.

Как «Роскосмос» привлекал Агаларова к Восточному

Ранее «Роскосмос» уже пытался сотрудничать с Crocus Group в рамках проекта по строительству космодрома Восточный.

В частности, в 2018 году «Роскосмос» заключил контракт на строительство второй очереди Восточного с татарстанской компанией ПСО «Казань» на сумму 39,4 млрд руб. Однако вскоре руководство госкорпорации и курирующий космос вице-премьер Юрий Борисов заговорили о смене подрядчика из-за сорванных сроков строительства и тяжелого финансового положения ПСО «Казань». Осенью 2019 года тему Восточного на одном из своих совещаний затронул президент Владимир Путин. Он заявил, что на сооружаемом космодроме так и не удалось навести порядок — «воруют сотнями миллионов».

В том же году «Роскосмос» попытался привлечь Crocus Group к строительству второго этапа космодрома Восточный вместо ПСО «Казань». Однако Агаларов от сделки отказался, объяснив свой отказ невозможностью реализовать проект за выделенные на него деньги, не обанкротив компанию. В итоге контракт с ПСО «Казань» формально расторгнут не был, компания продолжает достраивать Восточный.