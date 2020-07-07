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Агаларов оценил потери Crocus Group из-за мер против COVID-19 в ₽4 млрд

По словам президента Crocus Group, прибыль от размещения в «Крокус Экспо» временного госпиталя для больных COVID-19 не окажет существенного влияния на положение компании
Араз Агаларов
Араз Агаларов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Общие потери Crocus Group от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных в связи с ней ограничений составили порядка 4 млрд руб., заявил президент компании Араз Агаларов, слова которого передала РБК пресс-служба. При этом прибыль Crocus Group от размещения в выставочном центре «Крокус Экспо» госпиталя для больных COVID-19 Агаларов оценил в 100–150 млн руб.

«Расчетная прибыль от госпиталя — это 10–15%, которые всегда присутствуют в каждом госзаказе. Скорее всего, в денежном выражении для нас это составит в районе 100–150 млн руб., с которых мы еще должны будем заплатить все налоги. Для нас эта сумма не окажет существенного влияния на положение компании, так как общие потери от карантина мы оцениваем в размере 4 млрд руб.», — сказал бизнесмен.

Ранее его сын и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК говорил, что открытие в выставочном центре госпиталя для больных COVID-19 дохода компании не принесет.

«Я думаю, что ситуация не убыточная, пока эта история в ноль, но доходной, я думаю, она быть для нас не сможет», — пояснил Агаларов-младший.

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Эмин Агаларов

О том, что в «Крокусе» будет открыт временный госпиталь для больных COVID-19, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в конце апреля. С 12 мая госпиталь заработал, и с тех пор через него, по словам Араза Агаларова, прошло более 1,1 тыс. пациентов. 6 июля губернатор Подмосковья объявил о начале демонтажа госпиталя, объяснив это сокращением числа вновь выявляемых в регионе случаев заражения COVID-19.

«Сейчас идет демонтаж резервного зала в 14-м зале на 1100 человек. Все оборудование будет перенесено в другое помещение в «Крокус Экспо» с тем расчетом, чтобы при необходимости можно было в кратчайшие сроки развернуть госпиталь обратно», — рассказал Агаларов.

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<p>Временный госпиталь в &laquo;Крокус Экспо&raquo;</p>

По его словам, договор на аренду помещений для основного зала госпиталя действует до конца июля и его демонтаж пока планируется на начало августа, однако окончательное решение об этом пока не принято.

«На данный момент в счет оплаты контракта по госпиталю нам перечислено около 70% от лимита бюджетных ассигнований, но пока никто не знает финальную стоимость проекта, так как история еще не закончена. Сейчас, например, добавилась стоимость разборки госпиталя, его складирования и полугодовой аренды. Все эти статьи расходов будут подсчитаны после завершения работы и сданы в Мособлгосэкспертизу. На основании ее заключения будет произведен окончательный расчет», — пояснил Агаларов.

В апреле он сравнивал бизнес Crocus Group с тонущим кораблем, в июне его сын сказал, что этот «корабль» по-прежнему находится в непростом положении.

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«Еще несколько пробоин — и он утонет. Но если мы успеем что-то залатать, то, может быть, и выплывем», — говорил Эмин Агаларов, отметив, что, несмотря на снятие ряда введенных для борьбы с COVID-19 ограничений, заработала пока только примерно половина активов Crocus Group.

Авторы: Евгений Калюков, Надежда Федорова
Теги: Араз Агаларов, Crocus Group
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