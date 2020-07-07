Агаларов оценил потери Crocus Group из-за мер против COVID-19 в ₽4 млрд

По словам президента Crocus Group, прибыль от размещения в «Крокус Экспо» временного госпиталя для больных COVID-19 не окажет существенного влияния на положение компании

Араз Агаларов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Общие потери Crocus Group от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных в связи с ней ограничений составили порядка 4 млрд руб., заявил президент компании Араз Агаларов, слова которого передала РБК пресс-служба. При этом прибыль Crocus Group от размещения в выставочном центре «Крокус Экспо» госпиталя для больных COVID-19 Агаларов оценил в 100–150 млн руб.

«Расчетная прибыль от госпиталя — это 10–15%, которые всегда присутствуют в каждом госзаказе. Скорее всего, в денежном выражении для нас это составит в районе 100–150 млн руб., с которых мы еще должны будем заплатить все налоги. Для нас эта сумма не окажет существенного влияния на положение компании, так как общие потери от карантина мы оцениваем в размере 4 млрд руб.», — сказал бизнесмен.

Ранее его сын и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК говорил, что открытие в выставочном центре госпиталя для больных COVID-19 дохода компании не принесет.

«Я думаю, что ситуация не убыточная, пока эта история в ноль, но доходной, я думаю, она быть для нас не сможет», — пояснил Агаларов-младший.