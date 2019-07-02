Путин предложил смягчить наказание за экономические преступления

Президент Владимир Путин поручил до 1 декабря подготовить предложения по сокращению причин необоснованных арестов по экономическим преступлениям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение направлено Генеральной прокуратуре и Верховному суду по итогам прямой линии.

Помимо этого, глава государства поручил до 1 августа предложить изменить закон в сфере организованной преступности таким образом, чтобы под категорию не попадали деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности.

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня, Путин выступил за применение залога в качестве наказания по экономическим преступлениям наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде. По его словам, недопустимо злоупотреблять арестами бизнесменов, однако полностью исключить их невозможно.

Также президент отметил, что статья о преступном сообществе по экономическим преступлениям не лишена недостатков. Путин уточнил, что под нее «можно подвести совет директоров любой организации».