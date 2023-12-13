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Дело Абызова ,  
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Абызов в последнем слове попросил суд отпустить фигуранток дела

Михаил Абызов в последнем слове на суде призвал отпустить фигуранток его дела
Сюжет
Дело Абызова
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов также заявил, что примет любой приговор, который суд сочтет справедливым. Обвинение запросило для него 19 с половиной лет колонии
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов в своем последнем слове попросил судью отпустить на свободу женщин из числа фигурантов его уголовного дела.

«Ваша честь, умоляю вас отпустить женщин, женщина должна быть в семье», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Что касается его самого, то Абызов заявил, что примет решение суда, которое тот «сочтет справедливым». Он отметил, что изменился с тех пор, как попал в СИЗО, а также назвал себя счастливым человеком, поскольку друзья не отказались от него из-за уголовного дела, передает ТАСС.

Прокурор запросил для Абызова 19,5 лет лишения свободы
Политика
Михаил Абызов

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Уголовное дело против него возбуждено по статьям о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК). По делу в общей сложности проходят 12 человек, в том числе несколько женщин.

По версии следствия, подсудимые в период с 2012 по 2018 год (в это же время Абызов был министром в правительстве) похитили 4 млрд руб., принадлежащие энергетическим компаниям СИБЭКО и РЭС, и занимались незаконной предпринимательской деятельностью «с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд руб.».

Фигуранты дела вину не признали, Абызов назвал обвинительное заключение «произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса». Обвинение запросило для экс-министра 19 с половиной лет лишения свободы и штраф в размере 470 млн руб. Оглашение приговора запланировано на 21 декабря.

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Михаил Абызов последнее слово уголовное дело мошенничество Открытое правительство

Пространство выбора

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