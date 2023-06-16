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Путин предложил вдвое поднять пороги крупного ущерба по уголовным статьям

Путин предложил поднять пороги крупного и особо крупного ущерба по ряду уголовных статей
Для обеспечения более четкого регулирования экономической жизни страны и деятельности бизнеса в стране нужно ликвидировать «размытые формулировки» и «резиновые статьи» в уголовном законодательстве, считает президент
Владимир Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Артём Кореняко / РБК)

В России необходимо ликвидировать «размытые формулировки» и «резиновые статьи» в уголовном законодательстве, чтобы обеспечить более четкое регулирование экономической жизни страны и деятельности бизнеса. Об этом заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин, призвав поменять нормы уголовного права, которые успели утратить актуальность.

«У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, которые не связаны с хищениями, а также за нарушение авторских и смежных прав. Считаю правильным повысить эти пороги, как минимум, в два раза. И то же самое сделать для экономического состава преступления, где не применяется лишение свободы. Я имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах», — сказал Путин.

Путин предложил вдвое поднять пороги крупного ущерба по уголовным статьям
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Президент особо отметил важность такого изменения для нарушителей авторских прав, так как сейчас многие иностранные компании «сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги».

В феврале Путин в послании Федеральному собранию предлагал пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать некоторые экономические преступления. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — отмечал он.

В марте свои предложения по снижению уголовного и административного давления на бизнес представил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Представители бизнеса считают, что нужно декриминализовать десять статей УК. Среди них статьи за незаконное предпринимательство, использование чужого изобретения и нарушение правил выбросов в атмосферу.

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В мае глава государства предложил РСПП до 1 июня подготовить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие снижение избыточного давления на предпринимателей.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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