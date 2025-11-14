Reuters узнал, что Лондон временно снял санкции с болгарского НПЗ ЛУКОЙЛа

Британские власти выдали Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD лицензии на работу до 14 февраля. Освобождения от санкций Болгария добивается также и от США

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Великобритания временно сняла санкции с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Бургасе и его АЗС, чтобы разрешить их эксплуатацию. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что США планируют принять аналогичное решение до конца пятницы, 14 ноября.

Британские власти выдали Lukoil Bulgaria EOOD и оператору НПЗ в Бургасе Lukoil Neftochim Burgas AD специальные лицензии, разрешающие банкам и компаниям работать с ними до 14 февраля.

Параллельно Болгария также добивается шестимесячного освобождения от санкций от Вашингтона. Оно, по словам лидера правящей партии ГЕРБ Бойко Борисова, может быть получено сегодня.

НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Также у ЛУКОЙЛа в Болгарии есть сеть АЗС.

Ранее, 8 ноября, парламент Болгарии одобрил в окончательном чтении законопроект, который предусматривает введение на НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе поста управляющего, у которого есть в том числе полномочия по его продаже.

Правительство Болгарии опасается, что санкции США могут привести к остановке работы НПЗ в Бургасе, так как банки откажутся от инвестиций в предприятие, писало Politico со ссылкой на источники. Это, как поясняло издание, может привести к масштабному дефициту топлива и протестам.

Во вторник, 12 ноября, председатель болгарского агентства по государственным резервам Асен Асенов сообщил, что Болгария столкнулась с дефицитом бензина из-за санкций США против ЛУКОЙЛа: запасов этого топлива, оставшихся у страны, хватит только на один месяц.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в части из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Однако блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними операций.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Президент Владимир Путин назвал новые санкции США носящими «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия».