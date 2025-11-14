Задорнов допустил снижение курса рубля до 10% из-за санкций США

Санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти» и ЛУКОЙЛа имеют безусловно негативное влияние на рубль, эффект проявится в начале 2026 года, считает Задорнов

Video

При сохранении нынешних условий рубль является достаточно устойчивой валютой «с ослаблением» на 7–10%, заявил в эфире телеканала РБК экономист, экс-глава банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов.

Он отметил, что не ожидает девальвации.

«Мы видим последствия санкций на ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Что бы ни говорили, это существенный дисконт, значит, существенное сокращение выручки валютной, на несколько месяцев. Это негативное влияние на рубль, безусловно, просто оно полностью скажется в начале следующего года <...>. Такие факторы, такие глобальные, которые могут серьезно повлиять, опять-таки насчет текущих операций, они могут сказаться. В нормальной инерционной ситуации это ослабление на 7, максимум 10%», — сказал Задорнов.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» три недели назад, 22 октября, в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». «Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее, наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — оценил президент Владимир Путин.

Рост ВВП России по итогам года экономист оценил в 1%, «скорее чуть меньше». «Это, конечно, не рецессия», — подчеркнул он. Задорнов допустил, что рост экономики может замедлиться до нуля, но назвал дискуссии на этот счет «теологическим спором»: «Ясно, что экономика без допинга бюджетного финансирования, она растет темпом 0,5–1%».

«Мы же пытаемся одновременно много целей решить, разнонаправленных. Если вы побеждаете инфляцию, что, я думаю, в условиях военного времени невозможно сделать, то что вы рецессии-то боитесь? Если вы придерживаетесь экономического роста, ну тогда, соответственно, [цель по инфляции] почему 4%? Двигайтесь в каком-то коридоре. Нельзя одновременно... Навигатор глючит, если ты пытаешься приехать сразу в три несовпадающие точки», — отметил Задорнов.

Недавнее укрепление курса российского рубля стало следствием двух факторов, рассказала в конце октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой — высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными. На укреплении рубля сказались также и разовые факторы, в частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплат», — сказала она.