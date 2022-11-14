РЖД попросили Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна

Вице-президент Российского зернового союза отметил, что в сложившийся ситуации, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, Казахстан получает «конкурентное преимущество» и может перепродавать российское зерно

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РЖД предложили Казахстану снизить цены на перевозки зерна по территории республики, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

«РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома по территории республики», — сообщил собеседник газеты. В пресс-службе железнодорожной компании этот факт «Ведомостям» подтвердили. По их словам, такое обращение было направлено еще в сентябре.

Как отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, в нынешних условиях, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. По его словам, у Казахстана в сложившейся ситуации есть конкурентные преимущества, которые позволяют ему перепродавать российское зерно.

«Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна», — пояснил Корбут.

После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года у российских экспортеров возникли сложности из-за введенных иностранными компаниями санкций. О планах уйти с российского рынка заявили крупнейшие контейнерные перевозчики — например, Maersk и MSC, стоимость поставок возросла, а в расчетах с иностранными поставщиками возникли сбои из-за санкций в отношении российских банков.

В текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и продлится до 30 июня 2023 года, у России есть возможность поставить на мировой рынок «не менее, а может быть, и более 50 млн т зерна», сообщил в интервью РБК в начале октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Введенные против России санкции западных стран, в том числе после начала специальной военной операции на Украине, хоть и оказали «определенное негативное влияние», но в целом «не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе за последние годы, подчеркивал он.

«Но здесь есть другая проблема. Остаются барьеры, которые продолжают сдерживать наш экспорт. Если называть вещи своими именами — это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — отмечал Патрушев.

О скрытых санкциях против российского агросектора также сообщал российских МИД. Так, после подписания соглашение с Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов, Москва неоднократно заявляла о невыполнении второй части сделки — по вывозу российского зерна. Президент России Владимир Путин также неоднократно критиковал ход вывоза сельхозпродукции: выступая на Восточном экономическом форуме, он заявил, что западные государства «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с зерновой сделкой, поскольку большая часть продукции идет в Европу.

Глава государства отмечал, что на 9 октября лишь два из 87 кораблей, груженных зерном, отплыли в беднейшие страны — это около 3% от общего числа продукции. Он также предложил поставить зерно в беднейшие страны на безвозмездной основе.

Ранее Путин говорил, что риск голода в Африке спровоцирован именно Западом, из-за действий которого возникла нехватка удобрений, что привело к падению урожайности.c