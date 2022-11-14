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РЖД попросили Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна

«Ведомости»: РЖД предложили Казахстану снизить тарифы на перевозку зерна
Вице-президент Российского зернового союза отметил, что в сложившийся ситуации, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, Казахстан получает «конкурентное преимущество» и может перепродавать российское зерно
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

РЖД предложили Казахстану снизить цены на перевозки зерна по территории республики, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

«РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома по территории республики», — сообщил собеседник газеты. В пресс-службе железнодорожной компании этот факт «Ведомостям» подтвердили. По их словам, такое обращение было направлено еще в сентябре.

Как отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, в нынешних условиях, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. По его словам, у Казахстана в сложившейся ситуации есть конкурентные преимущества, которые позволяют ему перепродавать российское зерно.

«Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна», — пояснил Корбут.

После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года у российских экспортеров возникли сложности из-за введенных иностранными компаниями санкций. О планах уйти с российского рынка заявили крупнейшие контейнерные перевозчики — например, Maersk и MSC, стоимость поставок возросла, а в расчетах с иностранными поставщиками возникли сбои из-за санкций в отношении российских банков.

В текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и продлится до 30 июня 2023 года, у России есть возможность поставить на мировой рынок «не менее, а может быть, и более 50 млн т зерна», сообщил в интервью РБК в начале октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Введенные против России санкции западных стран, в том числе после начала специальной военной операции на Украине, хоть и оказали «определенное негативное влияние», но в целом «не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе за последние годы, подчеркивал он.

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«Но здесь есть другая проблема. Остаются барьеры, которые продолжают сдерживать наш экспорт. Если называть вещи своими именами — это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — отмечал Патрушев.

О скрытых санкциях против российского агросектора также сообщал российских МИД. Так, после подписания соглашение с Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов, Москва неоднократно заявляла о невыполнении второй части сделки — по вывозу российского зерна. Президент России Владимир Путин также неоднократно критиковал ход вывоза сельхозпродукции: выступая на Восточном экономическом форуме, он заявил, что западные государства «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с зерновой сделкой, поскольку большая часть продукции идет в Европу.

Глава государства отмечал, что на 9 октября лишь два из 87 кораблей, груженных зерном, отплыли в беднейшие страны — это около 3% от общего числа продукции. Он также предложил поставить зерно в беднейшие страны на безвозмездной основе.

Ранее Путин говорил, что риск голода в Африке спровоцирован именно Западом, из-за действий которого возникла нехватка удобрений, что привело к падению урожайности.c

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зерно РЖД Казахстан санкции
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