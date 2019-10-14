Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Правительство должно до ноября компенсировать авиаперевозчикам расходы на керосин из-за роста стоимости на топливо, распорядился президент. Средства будут выделены из резервного фонда

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо из-за роста его стоимости в 2018 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Средства будут выделены из резервного фонда, срок исполнения поручения — 1 ноября. Отмечается, что оно принято по итогам заседания президиума Госсовета в сентябре.

Сколько выделят на компенсацию, не уточняется. В феврале 2019 года Минтранс предлагал выделить на эти цели 25 млрд руб.

РБК направил запрос в Минтранс, а также в пресс-службы «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний» и Utair.