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Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
Правительство должно до ноября компенсировать авиаперевозчикам расходы на керосин из-за роста стоимости на топливо, распорядился президент. Средства будут выделены из резервного фонда
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо из-за роста его стоимости в 2018 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Средства будут выделены из резервного фонда, срок исполнения поручения — 1 ноября. Отмечается, что оно принято по итогам заседания президиума Госсовета в сентябре.

Сколько выделят на компенсацию, не уточняется. В феврале 2019 года Минтранс предлагал выделить на эти цели 25 млрд руб.

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РБК направил запрос в Минтранс, а также в пресс-службы «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний» и Utair.

В начале октября стало известно, что Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила кабинет выделить 8–9 млрд руб. из бюджета в рамках демпфера — механизма компенсаций на случай резких скачков цены авиакеросина, а также единовременно еще 23 млрд руб. В Министерстве транспорта отметили, что поддерживают возмещение перевозчикам затрат за прошлый год из-за резкого скачка цен на топливо, но не уточнили размер выплат.

По оценке Минфина, в 2018 году общий операционный убыток российских авиакомпаний составил около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков. Основной причиной стал рост стоимости керосина. Как следует из отчета Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), совокупный убыток авиакомпаний с января по март текущего года составил 45,3 млрд руб. Как отмечал в ходе прямой линии Путин, в прошлом году цены на авиакеросин выросли на 30%.

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Демпфер вступил в силу с 1 августа. В сентябре в пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что авиаперевозчики могут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, в случае если цены на нефть поднимутся до $65 за баррель.

Авторы: Наталия Анисимова, Мария Кокорева
Теги: Владимир Путин, авиакомпании, топливо
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