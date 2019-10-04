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СМИ сообщили о письме «Победы» про компенсации за запрет летать в Грузию
Авиакомпания спросила у Минтранса, когда планируется выплата компенсаций за прекращение авиасообщения с Грузией, выяснила газета «Коммерсантъ». Методику расчета выплат должны создать к середине октября
Фото: Зураб Куртсикидзе / ТАСС

«Победа» попросила Минтранс прояснить сроки предоставления компенсаций за приостановление полетов в Грузию, сообщил газете «Коммерсантъ» источник, близкий к авиакомпании.

По словам собеседника издания, убытки от запрета оцениваются в 500 млн руб. В пресс-службе «Победы» от комментариев отказались. До введения ограничений, «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатерингбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Перми.

Собеседники издания в нескольких авиакомпаниях считают, что перевозчики не получат компенсации из бюджета.

Запрет на авиасообщение действует с 8 июля, его ввели после митинга у здания грузинского парламента — акция началась после недовольства оппозиции тем, что кресло спикера в рамках Межпарламентской ассамблеи православия занял депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

До прекращения авиасообщения в Грузию летали «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia, перечисляет издание. В S7 заявили, что оценивают убытки в 600 млн руб., свои расчеты компания передала правительству, неназванный собеседник в Red Wings сообщил, что размер недополученной прибыли, по оценке перевозчика, составляет 200 млн руб.

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Большая часть авиакомпаний направили освободившиеся из-за запрета лайнеры на маршруты в Симферополь, Сочи и другие курорты Черного моря. «До них, как и до Грузии, около двух часов полета. Это позволяет не изменять оборот воздушных судов. Но из-за конкуренции прибыль на этих рейсах существенно ниже», — рассказал источник газеты в отрасли.

В Минтрансе заявили, что вопрос с компенсациями находится «в работе», в секретариате вице-премьера Максима Акимова сообщили, что методика Минтранса и Минэкономики для расчета убытков авиакомпаний должна быть готова к середине октября.

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Главным условием для возобновления полетов в Грузию в Кремле называли устранение любых угроз безопасности россиян. В конце сентября глава МИД Сергей Лавров выступилза восстановление авиасообщения. По его мнению, «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте»

Автор: Константин Нагаев
Теги: Грузия, компенсации, запрет на полеты
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