Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

Соответствующее письмо с предложениями по сдерживанию цен на билеты направлены в правительство, узнали известия «Известия»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратились в правительство России с просьбой о выделении бюджетных средств, чтобы не допустить резкого подорожания авиабилетов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на авиарынке.

Информацию об обращении АЭВТ в правительство изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Максима Акимова. Он был одним из тех, кому было адресовано письмо, пишет газета. Кроме того, свои предложения по стабилизации ситуации на авиарынке, АЭВТ направила главе Минтранса Евгению Дитриху. Глава ассоциации Владимир Тасун подтвердил «Известиям», что предложения были направлены в правительство, но раскрывать их детали не стал.

Источники издания сообщают, что одно из предложений касается выделения из бюджета 8–9 млрд руб. в рамках демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина. Авиакомпании предлагают снизить планку демпфера с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, знает один из собеседников «Известий». Минтранс поддержал идею, пишет издание со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Еще одно предложение касается единовременного выделения 23 млрд руб. Перевозчики объясняют, что за шесть месяцев 2019-го операционные убытки авиакомпаний составили 51,9 млрд руб. против примерно 50 млрд руб. за весь прошлый год. Самой затратной статьей, составляющая около трети стоимости билета, они называют, авиатопливо. По статистике АЭВТ, рост цены на керосин за прошлый год превысил 30%. 23 млрд руб. частично возместят прошлогодние потери, уверены они.