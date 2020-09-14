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Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Льготная ипотека под 6,5% привела к росту цен на новостройки, констатирует Сбербанк. По его данным, в отдельных регионах — Астраханской, Иркутской и Томской областях — первичное жилье подрожало за год более чем на треть
Сбербанк SBER ₽223,88 +1,27% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Цены на квартиры на первичном рынке в июле—августе 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем по России на 6,2%. С учетом данных по вторичному рынку недвижимости цена предложения за 1 кв. м была в среднем на 2,9% выше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в имеющемся у РБК отчете «СберИндекса» (аналитический проект Сбербанка) «Рынок недвижимости в России в июле—августе: бурный рост активности вместо снижения». Документ составлен на основе данных объявлений в сервисе Сбербанка «Дом.Клик».

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке. Программа привела к повышению спроса к ипотеке: по данным «Дом.РФ», в январе—августе в России выдано 895 тыс. ипотечных кредитов на 2,2 трлн руб., что на 14% больше к аналогичному периоду в натуральном выражении и на 26% — в денежном. В своем отчете Сбербанк не указывает, на сколько цены выросли по сравнению с периодом до начала действия программы льготной ипотеки, которая была запущена в апреле.

Что такое льготная ипотека

Программа льготной ипотеки в России была запущена, чтобы поддержать спрос на жилую недвижимость во время пандемии коронавируса. Первоначально по ее условиям покупатели жилья могли по субсидированной ставке 6,5% взять ипотеку до 8 млн руб. на квартиры в новостройках в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. В других регионах размер кредита не мог превышать 3 млн руб.

В июне лимиты ипотечных кредитов повысили до 12 млн и 8 млн руб. соответственно. Первоначальный взнос для участия в программе льготной ипотеки сначала должен был быть не меньше 20%, позже правительство утвердило его снижение до 15%. Купить квартиру с использованием льготной ипотеки можно до 1 ноября 2020 года.

Будет ли программа продлена на 2021 год, решат осенью.

Новая программа льготной ипотеки привлечет в стройку 1 трлн руб.
Бизнес

В 23 регионах, по данным Сбербанка, цены на первичную недвижимость выросли более чем на 10% год к году. Наибольшее подорожание зафиксировано в Астраханской области, где 1 кв. м на первичном рынке в июле—августе стоил почти на 45% больше, чем годом ранее. Также в тройке по лидерам роста цен на новостройки оказались Иркутская и Томская области, где жилье на первичном рыке подорожало почти на 38 и 36% соответственно.

Более чем на 20% цены на новостройки выросли в республике Хакасия, в Челябинской области, Белгородской области, Приморском крае, Калининградской и Курской областях. В Москве 1 кв. м на первичном рынке подорожал на 10%, в Подмосковье — на 20%, в Санкт-Петербурге — на 12%, в Ленинградской области — на 10%.

Не только рост

В девяти регионах, по данным Сбербанка, недвижимость в июле—августе подешевела. Больше всего цена 1 кв. м в новостройках упала в Курганской области (почти -58%). Существенная отрицательная динамика зафиксирована также в Костромской области (-45%), Якутии (-34%), Новгородской области (-17%) и Республике Марий Эл (-13%).

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Рост спроса, который произошел после введения программы льготной ипотеки, стал оказывать влияние и на цены, признается руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Госкомпания «Дом.РФ» в том числе анализирует рынок жилья и ипотеки в России. «Рост находится в пределах инфляции или немного превышает ее. Мы не исключаем, что в ряде регионов может быть опережающая динамика с учетом баланса спроса и предложения», — добавил Гольдберг. Средний рост цен на 6% он назвал нормальной ситуацией на рынке, поскольку с учетом инфляции 3,5–4% рост в реальном выражении составляет около 2 п.п.

РБК направил запрос в Минстрой.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Евгения Чернышова
Теги: недвижимость, ипотека, льготная ипотека, Сбербанк
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