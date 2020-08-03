Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», — заявил премьер-министр.

По его словам, таким образом в программе смогут участвовать заемщики, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года.

О том, что власти снизят первоначальный взнос по программе льготной ипотеки до 15% РБК сообщал 1 августа.