Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

В апреле-июне 2020 года объем сделок составил $491 млн — это квартальный минимум за 12 лет. Большую часть транзакций (58%) составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении аналитической компании JLL, поступившем в РБК.

Наибольшее падение пришлось на второй квартал, когда объем сделок составил $491 млн. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет (с октября-декабря 2008 года). Тогда объем инвестиций составил $409 млн.

Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит $2-2,5 млрд. В начале года ожидался уровень $4,5 млрд.

По словам гендиректора JLL в России и СНГ Андерса Лильенстолпе, негативная динамика связана с высокой степенью неопределенности в экономике. Сейчас инвесторы сосредоточены на анализе перспектив различных сегментов и оценке потенциальных финансовых потоков от объектов инвестирования, отметил он. В третьем квартале эта тенденция продолжится, считает Лильенстолпе.