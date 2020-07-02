Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении аналитической компании JLL, поступившем в РБК.
Наибольшее падение пришлось на второй квартал, когда объем сделок составил $491 млн. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет (с октября-декабря 2008 года). Тогда объем инвестиций составил $409 млн.
Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит $2-2,5 млрд. В начале года ожидался уровень $4,5 млрд.
По словам гендиректора JLL в России и СНГ Андерса Лильенстолпе, негативная динамика связана с высокой степенью неопределенности в экономике. Сейчас инвесторы сосредоточены на анализе перспектив различных сегментов и оценке потенциальных финансовых потоков от объектов инвестирования, отметил он. В третьем квартале эта тенденция продолжится, считает Лильенстолпе.