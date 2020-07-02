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Бизнес ,  
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Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

В апреле-июне 2020 года объем сделок составил $491 млн — это квартальный минимум за 12 лет. Большую часть транзакций (58%) составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении аналитической компании JLL, поступившем в РБК.

Наибольшее падение пришлось на второй квартал, когда объем сделок составил $491 млн. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет (с октября-декабря 2008 года). Тогда объем инвестиций составил $409 млн.

Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть из-за пандемии
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Фото: Peter Boer / Bloomberg

Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит $2-2,5 млрд. В начале года ожидался уровень $4,5 млрд.

По словам гендиректора JLL в России и СНГ Андерса Лильенстолпе, негативная динамика связана с высокой степенью неопределенности в экономике. Сейчас инвесторы сосредоточены на анализе перспектив различных сегментов и оценке потенциальных финансовых потоков от объектов инвестирования, отметил он. В третьем квартале эта тенденция продолжится, считает Лильенстолпе.

Как сообщили в JLL, большую часть транзакций (58%) в первом полугодии 2020 года составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости. Крупнейшей сделкой стало приобретение ГК «ПИК» участка на севере Москвы под строительство жилого комплекса.

Инвесторы также сохранили интерес к сектору офисной недвижимости, доля которого снизилась до 24% по сравнению с 35% по итогам аналогичного периода 2019 года. Здесь крупнейшей сделкой стали покупка структурой компании «Росатом» бывшего здания Минпромторга рядом с Кремлем, а также приобретение компанией АЛРОСА бизнес-центра на Севастопольском проспекте.

Структура «Росатома» купила здание рядом с Кремлем
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Здание Минпромторга

На третьем месте оказался сектор складской недвижимости, доля которого за шесть месяцев выросла до 11% (на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года).

На Москву в первое полугодие 2020 года пришлось 82% от странового объема инвестиций (на 10% больше, чем за тот же период прошлого года), а на Санкт-Петербург — 18%. Сделки с региональными активами составили менее 1%.

Доля зарубежных инвесторов в общем объеме транзакций составила 8% (в первом полугодии 2019 года — 12%). В JlLL допускают, что показатель будет снижаться и дальше, так как до конца года не ожидается закрытие значимых сделок с участием иностранных игроков.

Согласно исследованию консалтинговой компании CBRE, за январь-июнь текущего года в российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Петербурга) построили 20,7 тыс. кв. м офисов. Это на 35% ниже уровня того же периода 2019 года. Консультанты считают, что пандемия и общий экономический спад негативно скажутся на развитии рынков офисной недвижимости в крупных региональных городах. В компании ожидают, что по итогам года объем нового офисного предложения составит около 46,2 тыс. кв. м – это на треть меньше, чем годом ранее. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.

Авторы: Надежда Федорова, Наталия Анисимова
Теги: недвижимость
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