Аналитики сообщили о росте инвестиций в жилье в Европе на фоне пандемии

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В первом квартале 2020 года инвестиции в жилой фонд Европы выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики международной компания Knight Frank, результаты исследования есть у РБК.

По данным аналитиков, доля вложений в жилой сектор составляет 24% от общего объема инвестиций в недвижимость в Европе. Knight Frank отмечает, что больше вложений получили только офисные здания — 41%. В первом квартале 2020 года инвестиции в индустриальную недвижимость составили 13%, в ретейл — 12%, в земельные участки — 5%.

Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков отметил, что обычно большая часть средств инвесторов идет в коммерческую недвижимость, однако, по его оценке, они начнут обращать внимание на многоквартирные дома и студенческие общежития. Он отметил, что объем вложений в жилой сектор быстро растет по всей Европе, укрепляемый структурными изменениями в демографии и образе жизни. «По предварительным данным, жилой сектор пережил воздействие COVID-19 достаточно неплохо, особенно по сравнению с другими сегментами недвижимости», — сказал он.

Новиков также уточнил, что в Европе городское население растет быстрее, чем развивается новая инфраструктура, в связи с чем появилась нехватка жилых домов.