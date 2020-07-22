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Бизнес ,  
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Аналитики сообщили о росте инвестиций в жилье в Европе на фоне пандемии

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В первом квартале 2020 года инвестиции в жилой фонд Европы выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики международной компания Knight Frank, результаты исследования есть у РБК.

По данным аналитиков, доля вложений в жилой сектор составляет 24% от общего объема инвестиций в недвижимость в Европе. Knight Frank отмечает, что больше вложений получили только офисные здания — 41%. В первом квартале 2020 года инвестиции в индустриальную недвижимость составили 13%, в ретейл — 12%, в земельные участки — 5%.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков отметил, что обычно большая часть средств инвесторов идет в коммерческую недвижимость, однако, по его оценке, они начнут обращать внимание на многоквартирные дома и студенческие общежития. Он отметил, что объем вложений в жилой сектор быстро растет по всей Европе, укрепляемый структурными изменениями в демографии и образе жизни. «По предварительным данным, жилой сектор пережил воздействие COVID-19 достаточно неплохо, особенно по сравнению с другими сегментами недвижимости», — сказал он.

Новиков также уточнил, что в Европе городское население растет быстрее, чем развивается новая инфраструктура, в связи с чем появилась нехватка жилых домов.

«Когда люди были вынуждены ограничить свое передвижение, именно их дом оказался важнейшим активом для жизни, работы и развлечения», — отмечает глава европейского департамента инвестиций в жилищное строительство Knight Frank Стюарт Осборн.

Как отмечает Knight Frank, города Европы продолжают расти, а доля населения, которое живет в урбанизированных районах, быстро увеличивается и опережает совокупный прирост населения региона более чем на два десятилетия.

Помимо этого в Европе сокращающиеся доходы домохозяйств и растущие цены на жилье стимулируют спрос на арендуемую недвижимость, отмечают аналитики.

«За последние пять лет почти 80% жилищного рынка внутри Европейского союза столкнулось с увеличением разрыва в соотношении уровня цен и доходов населения», — отмечает Knight Frank. При этом предложение все еще находится на низком уровне, а это усугубляется из-за паузы в строительстве по всей Европе.

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Теги: жилая недвижимость, аренда, Европа
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