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Пандемия коронавируса ,  
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Более половины девелоперов заявили о планах перенести ввод недвижимости

Более половины опрошенных PwC девелоперов могут задержать сроки ввода строящихся объектов или отказаться от запланированных инвестиций. К таким решениям застройщики готовятся на фоне падения выручки и прибыли
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Большинство девелоперов, 77%, прогнозируют снижение выручки и прибыли своих компаний по результатам 2020 года. Такие выводы содержатся в результатах опроса о влиянии пандемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC (был проведен в июне—июле среди топ-менеджеров девелоперских компаний России — строителей жилой, торговой, офисной, гостиничной и складской недвижимости, но в PwC не раскрывают количество участников опроса и их распределение по регионам). РБК ознакомился с результатами.

Более половины, 58%, из тех девелоперов, которые ожидают ухудшения финансовых показателей, прогнозируют падение годовых результатов своей компании более чем на 10%. Только 6% ожидают увеличения выручки и прибыли, несмотря на последствия пандемии, следует из опроса PwC.

Для сохранения финансовой устойчивости 68% опрошенных планируют или уже начали урезать расходы, в частности сокращать персонал, заработную плату и переводить сотрудников на удаленную работу. 55% респондентов заявили, что из-за пандемии им пришлось внести изменения в финансовые планы. 52% девелоперов планируют перенести сроки ввода объектов недвижимости или отказаться от планируемых инвестиций.

Из 52% опрошенных, заявивших о желании перенести сроки ввода недвижимости или сократить инвестиции, основная часть (63%) планируют снизить вложения в основную деятельность или материально-техническую базу компании. Еще 44% собираются экономить на инвестициях в рабочую силу, а 25% сократят вложения в охрану окружающей среды и социальные проекты (опрос допускал несколько вариантов ответа).

Аналитики PwC спрогнозировали срыв сроков строительства офисов и ТЦ
Бизнес
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Аналитики PwC еще в мае прогнозировали срыв сроков строительства торговых и офисных центров в Москве. Основное замедление девелоперской активности, по подсчетам PwC, отразится на проектах, запланированных к открытию на 2021–2022 годы.

Готовность перенести сроки реализации проектов или отказаться от планируемых инвестиций — лишь попытка занять выжидательную позицию, считает главный аналитик группы АЛОР Алексей Антонов. По его мнению, это не означает, что рынок на период пандемии полностью замер — игроки концентрировали свои интересы на покупке перспективных земельных участков с готовой документацией для дальнейшей перепродажи или строительства жилья или вкладывались в складские помещения и перспективные офисные проекты.

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За первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости, по данным JLL, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, девелоперы, PwC
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