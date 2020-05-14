В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

В Минэкономразвития не ожидают резкого роста числа желающих получить статус постоянного проживания в России, однако рассчитывают на позитивную реакцию инвесторов

Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Министерство экономического развития (МЭР) подготовило законопроект, принятие которого позволит получать вид на жительство в России иностранным предпринимателям, которые приобретут в стране недвижимость, сообщают «Известия».

В ведомстве считают, что соответствующие изменения в законодательство станут стимулом для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. В МЭР предполагают, что получившие статус постоянного проживания в стране иностранцы будут максимально включены и интегрированы в общественную и экономическую жизнь страны, что позитивно скажется не деловом климате.

При этом в министерстве пока не определились, какую недвижимость нужно приобрести для получения вида на жительство — коммерческую или частную. Там сообщили, что рассматривают зарубежный и опыт и пытаются найти наиболее оптимальные варианты.

Как считают в МЭР, резкого всплеска числа желающих получить российский вид на жительство ожидать не стоит, однако там рассчитывают, что само наличие такой возможности будет воспринято инвесторами позитивно.