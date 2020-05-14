В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
СМИ узнали о планах ФНС запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов Экономика, 08:39 Власти разработали памятку о правилах кредитных каникул в период эпидемии Финансы, 08:31 Как сервис бронирования столиков спасает рестораны в кризис — Bloomberg Pro, 08:31 Банки увидели риски мошенничества при самостоятельной сдаче биометрии Финансы, 08:30 Ротуэлл победил на турнире UFC и бросил вызов россиянину Олейнику Спорт, 08:20 От 8 мячей за дубль до голов «Интеру». Кумиры 1990-х — Андрей Тихонов Спорт, 08:00 «Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд Бизнес, 08:00 Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города Технологии и медиа, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:55 В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости Экономика, 07:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая Общество, 07:40 Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Pro, 07:36 Академик РАН допустил вакцинацию в России от COVID-19 по «военному» пути Общество, 07:28 На Чукотке нашли мертвыми двух пропавших несовершеннолетних братьев Общество, 07:11
Новости без коронавируса ,  
0 

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

В Минэкономразвития не ожидают резкого роста числа желающих получить статус постоянного проживания в России, однако рассчитывают на позитивную реакцию инвесторов
Фото: Александр Зеликов / ТАСС
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Министерство экономического развития (МЭР) подготовило законопроект, принятие которого позволит получать вид на жительство в России иностранным предпринимателям, которые приобретут в стране недвижимость, сообщают «Известия».

В ведомстве считают, что соответствующие изменения в законодательство станут стимулом для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. В МЭР предполагают, что получившие статус постоянного проживания в стране иностранцы будут максимально включены и интегрированы в общественную и экономическую жизнь страны, что позитивно скажется не деловом климате.

При этом в министерстве пока не определились, какую недвижимость нужно приобрести для получения вида на жительство — коммерческую или частную. Там сообщили, что рассматривают зарубежный и опыт и пытаются найти наиболее оптимальные варианты.

Катар первым в регионе станет выдавать иностранцам вид на жительство
Общество

Как считают в МЭР, резкого всплеска числа желающих получить российский вид на жительство ожидать не стоит, однако там рассчитывают, что само наличие такой возможности будет воспринято инвесторами позитивно.

РБК направил запрос в Министерство экономического развития России.

Как заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, важным остается вопрос о том, что станет отправной точкой при определении критериев недвижимого имущества. По его мнению, в одних регионах для получения вида на жительство можно нужно будет купить недвижимость на ₽1 млн, а в других на ₽5 млн. «Можно открыто сказать, что не так много богатых людей сегодня хочет вкладывать в нашу страну и этот закон вряд ли серьезно повысит приток инвестиций», — добавил он.

Вид на жительство в случае покупки недвижимости можно получить в разных странах мира. В Евросоюзе эта норма действует, в частности, в Испании, Португалии, Греции, на Мальте, на Кипре, в Латвии. При этом стоимость недвижимости варьируется: если в Латвии для получения статуса постоянного проживания необходимо вложить в собственность €250 тыс., то в Испании эта сумма будет вдвое выше — €500 тыс.

Автор: Артем Филипенок
Теги: МЭР, вид на жительство, недвижимость
Материалы по теме
МВД предложило выдавать бессрочный вид на жительство в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter