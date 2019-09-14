СМИ узнали о сроках введения в России акциза на устройства для курения

СМИ узнали о сроках введения в России акциза на устройства для курения

Минфин намерен обложить акцизом электронные устройства для курения уже в 2020 году. На одно приспособление предлагается установить акциз на уровне 50 руб.

Министерство финансов предлагает со следующего года начать взимать акциз с электронных систем доставки никотина (вейпы, электронные сигареты и устройства для нагревания табака), пишет «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с документом, в котором содержаться поправки к Налоговому кодексу, определяющие размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН). В нем говорится, что уже с 2020 года акциз на такую продукцию может быть установлен на уровне 50 руб. за устройство. Помимо этого изменения подразумевается ежегодное повышение ставки налога на 2 руб. Таким образом, в 2021 году акциз будет составлять 52 руб. на одно устройство, в 2022 году — 54 руб.

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