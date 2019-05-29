Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «РИА Новости».

В понедельник, 27 мая, документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В документе определяется понятие электронных систем доставки никотина (ЭДСН). К подакцизным товарам также отнесли и кальяны.

Электронные сигареты предложил приравнять к обычным Минздрав в проекте антитабачной концепции. В концепции Минздрава отдельно подчеркивается, что подобные изделия приобрели особую популярность среди молодежи, в том числе ранее не курившей, что в ведомстве назвали угрозой «эпидемии». Эту инициативу также поддержали в правительстве.