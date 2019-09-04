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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз
Потребители постепенно переключаются с сигарет на новые виды никотиносодержащей продукции, что приведет к пятикратному росту этого рынка к 2023 году. Но все может изменить государство, если решит ввести допрегулирование
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российский рынок никотиносодержащих продуктов — электронных систем доставки никотина, систем нагревания табака, вейпов — с 2018 года по 2023 год увеличится на 411,1%, до $3,7 млрд, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Euromonitor International в ежегодном отчете о табачном рынке (результаты есть в распоряжении РБК). Эффект низкой базы для такой продукции как на мировом, так и на российском рынке позволяет рынку ежегодно наращивать локальные продажи не менее чем на 30%.

В текущему прогнозе это самый быстрорастущий сегмент российского табачного рынка, однако по мере насыщения его темпы будут постепенно замедляться: если за 2019–2020 годы рынок увеличится на 41,6%, то темпы роста в 2023 году по отношению с 2022-му будут ниже — 32,5%, прогнозируют аналитики.

Большая часть российских потребителей продолжает выбирать традиционные сигареты, но государственная политика, направленная на борьбу с курением, и ежегодный рост акциза оказывают негативное влияние на местный табачный рынок. С 2018 по 2023 год аналитики Euromonitor прогнозируют его падение в натуральном выражении на 30,6%, с 236,5 млн до 164 млн штук. В деньгах рынок продолжит небольшой рост: ежегодный темп составит не более 6%, а за весь период с 2018 по 2023 год рынок вырастет на 10%, до $26,1 млрд.

Как поясняют эксперты Euromonitor, в основном рост обеспечивает растущий акциз. В России с 1 января 2019 года ставка акциза на сигареты и папиросы повысилась на 10,01% и составила 1,89 тыс. руб. за тысячу штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тыс. руб. за тысячу штук). Однако увеличение акцизной ставки, заложенное на 2020 год, составит лишь 4%, а вместе с ним замедлится и рост рынка в денежном выражении.

Сейчас агрессивная маркетинговая политика таких брендов, как IQOS, glo или калифорнийского стартапа Jool Labs, позволяет компаниям быстро захватывать рынок, но, как отмечают эксперты Euromonitor, ландшафт рынка может измениться в любой момент, если государство примет решение регулировать его наравне с традиционным. Тогда, считают аналитики, производители утратят возможность рекламировать и продавать продукцию онлайн. Также могут быть введены запреты на использование таких продуктов в общественных местах. Вероятность такого исхода довольно высока, за регулирование обращения электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака наравне с обычными сигаретами выступает, в частности, российский Минздрав. В своей новой антитабачной концепции министерство уделило особое внимание контролю за оборотом электронных средств доставки никотина.

Что ждет российский табачный рынок, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: сигареты
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