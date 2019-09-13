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Общество ,  
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Минздрав подготовил законопроект об акцизах на электронные сигареты
Ведомство также разрабатывает антитабачную концепцию, в которой электронные сигареты приравниваются к обычным
Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Об этом заявила глава министерства Вероника Скворцова, сообщает «РИА Новости».

«Мы очень хотели бы, чтобы в ближайшее время он [документ] был поддержан», — отметила она, не назвав размер акцизов. По словам Скворцовой, позицию Минздрава по этому вопросу разделяют в правительстве. В последние годы табакокурение в России снижается, добавила министр.

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Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз

Минздрав на протяжении последних нескольких лет разрабатывает антитабачную концепцию, основная цель которой — снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова критиковала документ за наличие статистических данных, которые невозможно проверить — в частности, за сведения о количестве смертей в год от болезней, связанных с употреблением табака.

Концепция среди прочего предполагает, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака будут приравнены к обычным сигаретам. В июле этого года правительство поддержало соответствующий законопроект, который в том числе запрещает курение электронных сигарет в общественных местах.

Согласно прогнозу консалтинговой компании Euromonitor International, к 2023 году российский рынок никотиносодержащих продуктов увеличится на 400%, до $3,7 млрд.

Автор: Артём Губенко
Теги: электронные сигареты, Минздрав, акцизы
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