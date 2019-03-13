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Минздрав предложил приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам
В новой версии антитабачной концепции Минздрав предупреждает об опасности эпидемии никотиновой зависимости из-за электронных сигарет. Вейпы и системы нагревания табака министерство предложило приравнять к сигаретам
Фото: Akio Kon / Bloomberg

​Iqos приравнивается к сигарете

Обращение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака типа Iqos и glo должно регулироваться так же, как и обычных сигарет, заявил РБК заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. По его словам, с этим связаны изменения в концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы и дальнейшую перспективу.

В новой концепции Минздрава (есть у РБК) относительно немного изменений по сравнению с ее декабрьской версией, но теперь больше внимания отводится контролю за оборотом электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Этот термин не использовался в прошлом варианте концепции. Минздрав добавил его почти во все пункты, связанные с готовящимся ограничением для обычных сигарет.

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​Новая антитабачная концепция уже отправлена в правительство, заявил Салагай 12 марта в Совете Федерации.

«Последняя редакция концепции, внесенная в правительство, отражает принципиальную позицию Минздрава, в соответствии с которой обращение как электронных сигарет, включая вейпы и системы нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково», — пояснил Олег Салагай РБК. Он напомнил, что в конце февраля поручение по регулированию оборота и потреблению никотинсодержащей продукции вице-премьеру Татьяне Голиковой дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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В пресс-службе Минздрава РБК сообщили, что в своем решении приравнять все ЭСДН к сигаретам ведомство ориентируется на решение Всемирной организации здравоохранения по инновационным и новым табачным изделиям от 6 октября 2018 года, в котором предлагается принять меры, которые бы предотвратили «начало употребления инновационных и новых видов табачных изделий».

ЭСДН могут спровоцировать «эпидемию»

Термин ЭСДН появился в материалах ВОЗ в 2014 году, говорит председатель правления профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Максим Королев. Все ЭСДН условно делятся на три типа: нагревательные системы табака типа Iqos и glo, открытые системы или вейпы (в которые пользователь сам может доливать жидкости) и закрытые — электронные сигареты, для которых продаются готовые картриджи.

В концепции Минздрава отдельно подчеркивается, что новые виды табачных изделий приобрели особую популярность среди молодежи, в том числе ранее не курившей. По данным глобального обследования потребления табака среди молодежи, на которое ссылается ведомство, ЭСДН использовали 8,5% подростков в возрасте 13–15 лет. Согласно аналогичному обследованию взрослого населения, электронные сигареты потребляли 3,5%.

«Такая ситуация грозит спровоцировать новую эпидемию никотиновой зависимости и ухудшить результаты, достигнутые при реализации государственной политики предотвращения потребления табака в предыдущие годы», — делает вывод Минздрав.

ЭСДН в отличие от сигарет можно курить практически где угодно, включая кафе и рестораны, компании представляют эти устройства как менее вредные и более безопасные, через островки продаж идет их активная реклама, что в случае с сигаретами тоже запрещено, говорит глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Также на ЭСДН сейчас не распространяется требование на демотивирующие этикетки и запрет на рекламу в магазинах.

Производители предлагают оценивать риск

Производящая glo компания British American Tobacco заявила, что поддерживает необходимость регулирования инновационной никотинсодержащей продукции, но оно должно быть основано на научных исследованиях о степени ее риска.

«В ней [ЭСДН] уровень вреда существенно ниже: это подтверждено как мировыми, так и российскими исследованиями. Новые продукты принципиально отличаются от табачных изделий и по способу действия — отсутствие горения-тления, и по ингредиентному составу. Например, в электронных сигаретах нет табака, что важно учесть при разработке регулирования», — считает директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям компании «БАТ Россия» Яна Гуськова.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний производящей Iqos «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко считает, что регулирование должно устанавливать критерии оценки качества инновационных продуктов, и в первую очередь уровня риска, а также технические стандарты в отношении того, как они должны разрабатываться и производиться. При этом в компании убеждены, что кардинальных изменений и результатов в области борьбы с курением сигарет можно добиться, стимулируя переход курильщиков на менее вредную форму потребления никотина.

Минздрав разрабатывает антитабачную концепцию третий год. Первая версия, написанная в конце 2016 года, содержала множество жестких требований, в том числе запрет продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года.

Глобальной целью антитабачной концепции Минздрав называет постепенное снижение табакокурения к 2050 году до 5%. После 2050 года ведомство предлагает рассмотреть вопрос о полном запрете оборота табачной продукции. По подсчетам Минздрава, в 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек. Упущенная из-за курения выгода в производстве в ВВП составляет около 2%.

Отношение к табаку будет отражаться в медицинских документах

В февральской версии документа Минздрав отказался от предлагаемого ранее запрета на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, к которым относится жевательный или нюхательный табак. В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.

Также новый пункт в документе — разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, включающих отказ от потребления табака.

В концепции также есть предложение отражать в медицинских книжках отношение пациента к курению. В документе указано, что для мониторинга и оценки эффективности реализации концепции необходимо «обязательное отражение в медицинской документации» записей об отношении пациента к потреблению табака, включая электронные сигареты.

Какие меры против табака предлагает Минздрав:

— поэтапное ежегодное увеличение налога на табачные изделия, доведение акцизов до среднего уровня среди стран европейского региона;

— разработка мероприятий по поддержке мелкого розничного бизнеса, отказавшегося от продажи табака и электронных средств доставки никотина (ЭСДН);

​— предотвращение воздействия табачного дыма на здоровье человека;

​— регулирование состава табачных изделий;

— установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий;

— информирование населения о вреде табака;

— мотивирование потребителей к отказу от потребления табака и ЭСДН;

— мониторинг применения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака;

— организация медицинской помощи людям, желающим избавиться от никотиновой зависимости;

— разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, включающих отказ от потребления табака;

— предотвращение незаконной торговли табаком;

— защита несовершеннолетних и беременных женщин от табака и ЭСДН;

— сокращение доступности табачных изделий, включая некурительные, а также кальянов и ЭСДН.

Автор: Полина Звездина
Теги: табак, курение, Минздрав
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