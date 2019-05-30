Минздрав заявил о падении к 2035 году числа курильщиков до 5% населения

Минздрав заявил о падении к 2035 году числа курильщиков до 5% населения

К 2035 году число курящих граждан, согласно обновленным планам Минздрава, должно снизиться с нынешних 22,5 до 5% населения России. Способствовать этому должна, в частности, борьба с электронными сигаретами

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Минздрав подготовил новую редакцию Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035-е годы. Документ, копия которого есть у РБК, сейчас находится на согласовании в профильных ведомствах.

То, что новый вариант концепции получен и изучается, РБК подтвердили в пресс-службах Минсельхоза и Минпромторга. Представитель Минэкономразвития уточнил, что ведомство уже направило в Минздрав свои замечания. Начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин сообщил, что у службы есть вопросы к новому варианту и они носят принципиальный и системный характер.

Главным новшеством подготовленной Минздравом редакции по сравнению с предыдущей стал срок, за который число курильщиков в России должно сократится до 5%. Раньше министерство рассчитывало достичь этого показателя к 2050 году, в новом документе фигурирует 2035-й.

Сейчас, под данным Росстата, ежедневно курит 22,5% россиян. Из них 5,4% в ходе опроса заявили, что не могут жить без табака. Самой курящей группой респондентов оказались люди в возрасте от 40 до 50 лет, среди них ежедневно курят 32,5%.

Замглавы Минздрава Олег Салагай не ответил РБК на вопрос, почему срок реализации программы сократился на 15 лет. Но отказ от курения должен произойти, в частности, благодаря поэтапному увеличению акциза на табачные изделия и защите государственной политики от «коммерческих и других корпоративных интересов», а также информированию населения о вреде табака.