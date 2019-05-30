Минздрав заявил о падении к 2035 году числа курильщиков до 5% населения

Ни одной стране мира, включая США, где в течение последнего столетия были предприняты всевозможные ограничительные меры, не удалось добиться столь существенного сокращения доли курящего населения, заявила РБК Илона Миртова, директор по корпоративным и юридическим вопросам российского офиса Imperial Tobacco, одного из крупнейших мировых производителей.
Как готовилась антитабачная концепция
Первую версию антитабачной концепции Минздрав разработал в конце 2016 года. Она содержала множество жестких требований, например, полный запрет продавать табачную продукцию гражданам, родившимся после 2015 года.
Предпоследняя версия была подготовлена в феврале нынешнего года. В ней регулирование оборота вейпов и систем нагревания табака планировалось уравнять с регулированием оборота сигарет. В конце марта правительство направило документ на очередную доработку.
В новой редакции от анонсированных в предыдущей версии идей Минздрав не отказался, но дополнил концепцию статистическими данными и задачами.
Все прежние инициативы эффективны, настаивают в Минздраве. Ведомство отмечает, что реализация закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» позволила сократить число курильщиков с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016-м. Снижение спроса на табачную продукцию, которое в ведомстве считают результатом законодательных мер, привело к сокращению производства: с 2010 по 2017 год оно упало на 39%, до 158,7 млрд сигарет, указано в проекте концепции.
С 1994 по 2016 год число потребителей табака уменьшилось в России с 31 до 28%, свидетельствует исследование ВШЭ. Его специалисты отмечают, что количество курящих мужчин за этот период снизилось с 58 до 44%, а женщин, напротив, выросло — с 9 до 14%.
Одной из основных задач концепции в ее новой версии Минздрав называет борьбу с распространением электронных сигарет. Ранее чиновники уже заявляли о планах приравнять эти устройства к обычным сигаретам.
Потребление электронных сигарет не способствует отказу от курения, считают в Минздраве. По его данным, 45,6% потребителей табака не снизили количество потребляемого никотина при переходе на электронные аналоги, 35,1% продолжили курить с той же интенсивностью, что и раньше, а 0,5% стали курить больше. В министерстве считают, что потребителей вводят в заблуждение и они не воспринимают серьезность вреда от такого вида потребления. Большинство из тех, кто считает электронные сигареты безвредными, — несовершеннолетние, указано в документе.
Кардинальных изменений в борьбе с курением сигарет можно добиться, стимулируя курильщиков переходить на менее вредную форму потребления никотина, возражает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам российского офиса другого крупнейшего производителя — Philip Morris International. По его словам, несмотря на все запретительные меры, число курильщиков в последние несколько лет сокращалась в основном за счет слабозависимой категории. Сильнозависимые не отказываются от табака, поэтому действенной мерой для них, по мнению Слипченко, может стать как раз переход «на альтернативные источники доставки никотина».