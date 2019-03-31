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В кабмине поддержали идею о приравнивании Iqos и glo к обычным сигаретам
Такая инициатива содержится в новой антитабачной концепции Минздрава. Ведомство считает, что если не принять такую меру, то в стране начнется эпидемия никотиновой зависимости из-за электронных сигарет
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала идею Минздрава о едином регулировании всех табачных изделий. Копия протокола заседания, которое прошло еще на минувшей неделе, 22 марта, есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил РБК собеседник, близкий к правительственной комиссии.

Необходимость приятия такой меры была сформулирована в докладе замглавы Минздрава Олега Салагая, замглавы Роспотребнадзора Михаила Орлова, главы одного из департаментов Минпромторга Никиты Кузнецова, а также замглавы МЧС Алексея Серко.

Участники комиссии предложение поддержали. В нем говорится о регулировании не только никотиносодержащей продукции, но и о регулировании устройств, «предназначенных для потребления никотина любыми способами», включая так называемые электронные системы доставки никотина.

Минздраву комиссия рекомендовала совместно с Ропотребнадзором, Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и другими заинтересованными органами власти подготовить внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака». На эту работу ведомствам дали время до 1 июля.

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Роспотребнадзору и Минсельхозу также в течение трех месяцев рекомендовали заняться поправками в КоАП, чтобы установить ответственность за нарушения, а также расширить круг должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы в сфере незаконного производства и оборота табачной продукции.

До 1 сентября МЧС, Минздрав и Минсельхоз должны будут подумать над мерами, предусматривающими размещение на табачных изделиях дополнительных предупреждающих надписей и изображений, о возможных последствиях пожаров, связанных с неосторожностью при курении.

Последним поручением правительственной комиссии по этой инициативе стало привлечение мобильных межведомственных групп, которые осуществляют деятельность по выявлению и пресечению оборота «санкционной» продукции к противодействию незаконному ввозу и перемещению по России табачных изделий. Этим поручили занятия региональным МВД, территориальным органам Федеральной таможенной службы (ФТС), Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора.

Общество
Минздрав предложил приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам

В новой версии антитабачной концепции, которая уже отправлена в правительство, Минздрав предупредил об опасности эпидемии никотиновой зависимости из-за электронных сигарет. Ведомство считает, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo должны регулироваться так же, как и обычные сигареты.​

Авторы: Полина Звездина, Анна Трунина
Теги: Минздрав, электронные сигареты, Правительство, регулирование
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