В кабмине поддержали идею о приравнивании Iqos и glo к обычным сигаретам

В кабмине поддержали идею о приравнивании Iqos и glo к обычным сигаретам

Такая инициатива содержится в новой антитабачной концепции Минздрава. Ведомство считает, что если не принять такую меру, то в стране начнется эпидемия никотиновой зависимости из-за электронных сигарет

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала идею Минздрава о едином регулировании всех табачных изделий. Копия протокола заседания, которое прошло еще на минувшей неделе, 22 марта, есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил РБК собеседник, близкий к правительственной комиссии.

Необходимость приятия такой меры была сформулирована в докладе замглавы Минздрава Олега Салагая, замглавы Роспотребнадзора Михаила Орлова, главы одного из департаментов Минпромторга Никиты Кузнецова, а также замглавы МЧС Алексея Серко.

Участники комиссии предложение поддержали. В нем говорится о регулировании не только никотиносодержащей продукции, но и о регулировании устройств, «предназначенных для потребления никотина любыми способами», включая так называемые электронные системы доставки никотина.

Минздраву комиссия рекомендовала совместно с Ропотребнадзором, Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и другими заинтересованными органами власти подготовить внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака». На эту работу ведомствам дали время до 1 июля.