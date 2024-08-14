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Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Запрет на экспорт бензина сроком на полгода вступил в силу в марте, но в мае-июле его приостанавливали. Продлить меру предложило Минэнерго, в кабмине заявили, что это нужно для поддержания стабильной ситуации на рынке
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года, сообщается в телеграм-канале кабмина. Он был введен в марте до 31 августа, но в мае-июле меру приостановили на фоне насыщения рынка топливом.

Власти объяснили решение продлить запрет необходимостью обеспечить стабильность на топливном рынке «в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах». Ограничение не коснется поставок в рамках международных межправительственных соглашений, и топлива, вывозимого для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
экспорт бензина правительство НПЗ Минэнерго
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