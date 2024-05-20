Правительство приостановит запрет на экспорт бензина

Правительство окончательно согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина из России на фоне насыщения рынка топливом. Запрет был введен с 1 марта на полгода

Фото: О. Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Правительство приняло окончательное решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, поскольку рынок в достаточной степени насыщен топливом, сообщил РБК источник, знакомый с решением, и подтвердило Минэнерго.

«Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — подтвердили в Министерстве энергетики.

Постановление о приостановке запрета опубликуют в начале недели, рассказал источник РБК. Он не уточнил срок действия нового решения.

«Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах были восстановлены, улучшена общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей, а регионы полностью обеспечены моторным топливом. На НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка. По состоянию на 15 мая по автомобильному бензину они составили 2,1 млн т и 3,4 млн т по дизельному топливу. Цели по насыщению экспорта, для которых вводился запрет на экспорт, были достигнуты», — отметили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что временное снятие ограничений на экспорт «также позволит отдельным НПЗ увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов». При этом правительство продолжит следить за обеспечением рынка топлива, и «приостановка запрета может быть либо продлена, либо отменена — в зависимости от ситуации», уточнили в министерстве.

Почему был введен запрет на экспорт бензина

Решение о временном запрете экспорта бензина было одобрено в конце февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Она вводилась как превентивная в преддверии начала сезона высокого спроса и стала дополнительной страховкой на фоне внеплановых ремонтов НПЗ, пострадавших от украинских дронов. Вместе с тем вице-премьер Александр Новак допускал ее отмену в случае насыщения рынка.

Одновременно правительство призывало компании отдать приоритет внутренним поставкам топлива и дозагрузить неиспользуемые мощности НПЗ. Наконец, значительную роль сыграло улучшение ситуации с отгрузками нефтепродуктов по железной дороге, очередность которых в апреле была повышена с четвертой до третьей категории.

В итоге принятые меры позволили насытить рынок топливом, несмотря на фактическое снижение производства. По данным Росстата, в первом квартале выпуск бензина снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11 млн т, а дизеля — на 2,2%, до 21,9 млн т. При этом только в марте производство бензина сократилось почти на 8%, а дизеля — на 6%. В апреле, как сообщало Минэнерго, выпуск топлива стабилизировался, а поставки на внутренний рынок превышали прошлогодние объемы. В отдельных случаях участники рынка заговорили о затоваривании. На этом фоне биржевые цены снизились за апрель на 5–15%, что практически нивелировало мартовский рост цен на 10%.

В сложившейся ситуации Минэнерго предложило временно разрешить экспорт бензина, говорил 7 мая Новак. Он отметил, что запрет сработал в полной мере и внутренний рынок топлива на данный момент перенасыщен. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщила, что приостановка ограничений на экспорт ранее обсуждалась с момента опубликования соответствующего постановления и до конца июня.

В ожидании приостановки эмбарго биржевые котировки топлива начали расти, и эта динамика продолжалась чуть более недели. Однако 15 мая цена бензина АИ-92 перешла к снижению, а 16 мая стал дешеветь АИ-95, следует из данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам торгов пятницы, 16 мая, стоимость АИ-92 снизилась на 1,6%, до 47,744 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — на 0,95%, до 54,928 тыс. руб. за тонну.

Как приостановка запрета отразится на рынке

Временный запрет на экспорт бензина был оправданным шагом, заявил РБК заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Мера вводилась не столько, чтобы избежать потенциальную нехватку топлива, сколько «преодолеть панические настроения, необоснованно возникшие на рынке из-за нападений на НПЗ», считает он. К апрелю стало понятно, что отрасль справляется с атаками беспилотников без риска коллапса, отмечает эксперт.

«Сейчас в целом сложилась ситуация, похожая на ноябрь 2023 года, когда также было принято решение о постепенной отмене запрета на экспорт. Я полагаю, что в этот раз запрет тоже будет отменяться постепенно, с учетом реакции отрасли и рынка», — говорит Фролов.

Статистические данные по апрелю-маю говорят о росте поставок бензина на внутренний рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Поэтому логично, что правительство принимает решение о снятии запрета на экспорт, добавляет он.

«Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация стала стабильной в среднесрочной перспективе, чтобы вообще не приходилось прибегать к таким мерам, как запрет. Но с учетом санкций и ограничений экспорта нефтепродуктов сама ситуация периодически требует «ручного» управления… Возвращение бензина на экспорт — абсолютно разумная мера, когда нет никакой угрозы для внутреннего рынка», — считает Симонов.

Несмотря на выпадающие мощности НПЗ, остановка которых привела к снижению ежемесячного выпуска бензина на 8,4% с января 2024 года, внутренний рынок топлива по-прежнему остается достаточно сбалансированным, отмечает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. По оценкам эксперта, к середине мая сокращение объема производства бензина в среднем составляло «не более 10 тыс. т в сутки, что было полностью компенсировано сокращением экспортных потоков». Так, по данным Альфа-банка, в первой декаде апреля среднесуточный объем экспорта бензина не превышал 4,5 тыс. т после 14,3 тыс. т в январе, «что с лихвой закрывает дефицит производства».

«Тем не менее, несмотря на зеркальный характер сокращений, поставки бензина на внутренний рынок остаются на исторически высоком уровне: апрельские поставки более чем на 7% опережали соответствующий показатель 2023 года, несмотря на снижение производства на 3,5%. По предварительным оценкам, аналогичная ситуация наблюдается и в мае, что во многом обусловлено типичной для этого периода остановкой НПЗ, проходящих плановый ремонт и обслуживание, которое в предыдущие годы зачастую приводило к снижению поставок внутри РФ», — говорит Блохин.

Однако в 2024 году сезонного снижения не произошло из-за экспортных ограничений, что «привело к нетипичному для этого периода затовариванию рынка». С учетом графика наращивания загрузки НПЗ после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтов «правительство будет вынуждено разрешить экспорт бензина», считает Блохин.

«В таких условиях временное снятие ограничений на экспорт выглядит своевременной и закономерной мерой, призванной сбалансировать топливный рынок на период роста производства в преддверии следующего сезона ремонтов в августе», — заключает эксперт.