С 1 августа вернется запрет на экспорт топлива. Что это значит для рынка

Российский рынок топлива с 1 августа вернется к запрету на экспорт бензина, который, согласно действующему плану, продлится до сентября. Ручное регулирование стало базовым на ближайшее время и в этом есть риски, считают эксперты

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Запрет на экспорт бензина, приостановленный в конце мая, возобновится с 1 августа как минимум на месяц. Открытие экспортного канала не привело к значительному росту нефтепереработки, при этом оптовые цены на бензин за два с небольшим месяца выросли в пределах 10–30%, свидетельствуют данные биржи.

Так, АИ-92 с 20 мая по 30 июля подорожал на 13%, до 54,486 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — на 29%, до 72,712 тыс. руб. за тонну, следует из данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цены на бензин почти непрерывно росли с июня и скорректировались вниз лишь в 20-х числах текущего месяца. Более того, 24 июля АИ-95 обновил максимум этого года, достигнув 75,296 тыс. руб. за тонну. Это близко к историческому рекорду 76,876 тыс. руб. за тонну, установленному прошлой осенью во время топливного кризиса.

Вслед за оптовыми ценами ускорился и рост розничных. Если в июне еженедельный рост цен на бензин в среднем по России составлял 0,2–0,4%, то в июле — уже 0,5–0,6%, следует из данных Росстата. На 22 июля рост цен на бензин по сравнению с декабрем 2023 года достиг 4,7% при официальном прогнозе Минэкономразвития по инфляции 5,1% на 2024 год.

Минэнерго считает, что цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует, а внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, сообщило правительство 28 июля по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Вице-премьер в середине июля также оценивал ситуацию на рынке как стабильную, но отмечал «чувствительную» реакцию на динамику поставок бензина АИ-95.

На этом фоне правительство приняло решение вернуться с 1 августа к запрету на экспорт бензина. При этом обсуждается вариант его продления на сентябрь и октябрь, говорил Новак.

Новая модель регулирования рынка топлива

Запрет на экспорт бензина вводится не в первый раз, аналогичные меры правительство применяло в прошлом году во время топливного кризиса осенью. Однако в этот раз мера была представлена как превентивная на период высокого спроса и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий весной и летом. Она была введена с 1 марта на полгода, при этом сразу оговаривалась возможность снятия эмбарго. Это произошло уже в конце мая, поскольку возник риск снижения объемов нефтепереработки. В конце июня, несмотря на уже закрепившийся рост биржевых цен, экспорт бензина был разрешен еще на месяц — на июль.

Таким образом, текущая модель регулирования топливного рынка зависит от трех параметров, рассуждает Сергей Терешкин, гендиректор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market: речь идет о демпферном механизме, который устанавливает рамки для роста биржевых цен на дизельное топливо и бензин АИ-92; фактических темпах роста цен на бензин и дизель, которые не должны превышать общие темпы инфляции; и запретах на экспорт, которые вступают в силу при резком ускорении темпов роста розничных цен.

«Сохранится ли эта модель в дальнейшем, зависит от ситуации с федеральным бюджетом и Фондом национального благосостояния (ФНБ). <...> В следующем году у правительства будет меньше ресурсов для выплаты субсидий нефтяникам, объем которых по итогам первого полугодия 2024 года составил 1,9 трлн руб., включая демпфер, обратный акциз и инвестиционную надбавку. С высокой вероятностью это приведет к изменению модели регулирования топливного рынка», — считает Терешкин.

Схема «ручного регулирования» с временным введением запрета экспорта стала инструментом, с которым рынку придется существовать длительное время, уверен Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления «Пролеум». «Много лет это обсуждалось, но до прошлой осени правительство боялось вводить эту меру. Сейчас оно убедилось в отсутствии фатальных последствий для отрасли при одновременном насыщении внутреннего рынка, в момент чего экспорт очень оперативно можно снова разрешить», — говорит он.

Чтобы уйти от этой модели, необходимо внедрять сложные изменения, развивать срочный рынок, культуру хеджирования рисков как покупателями, так и поставщиками, считает Дьяченко. «Это разрабатывается и внедряется очень длительное время. А по всей видимости, правительство настроено на быстрые и простые решения. Хотя, конечно, в среднесрочной, долгосрочной перспективе такая практика негативно сказывается на отрасли», — добавляет эксперт.

Терешкин полагает, что в настоящий момент альтернатив у правительства не так много. Одной из них является «серьезное» повышение биржевых нормативов для автобензина и дизеля, которые сейчас составляют 15 и 16% от объема производства соответственно. «Повышение биржевых нормативов позволит резко повысить доступность топлива для независимых АЗС, что будет сдерживать рост цен в рознице», — считает он.

Как ручное управление влияет на рынок

Минусом сложившейся модели управления внутренним рынком топлива является отсутствие возможности долгосрочного планирования, говорит старший аналитик по нефтяным рынкам Kpler Виктор Катона. В такой системе у компаний нет понимания, как долго будет разрешен экспорт бензина, поэтому излишки они будут производить только такие, чтобы в случае внезапного запрета их нефтехранилища не переполнились.

«Проблема в том, что Минэнерго должно определять экспорт не на один месяц вперед, а как минимум на два-три. Именно столько времени необходимо до момента погрузки нефтепродукта в экспортных терминалах России. То есть сейчас решение о дозагрузке мощностей будет приниматься только в том случае, если есть гарантия, что, допустим, в сентябре-октябре не будет ограничений», — отмечает он.

Так, текущая приостановка экспортного запрета не привела к значительному росту нефтепереработки, показатель колеблется в интервале 5,45–5,5 млн барр. в сутки, оценивает Катона. «Частично это связано и с тем, что Туапсинский НПЗ снова подвергся атаке дронов, частично с тем, что НОВАТЭК до сих пор не ввел третью линию установки фракционатора конденсата в Усть-Луге. Также есть проблема, связанная с тем, что некоторые установки переработки хочется вернуть в строй, но не получается в силу технических причин», — объясняет эксперт.

Дьяченко полагает, что в настоящий момент производство бензина находится на достаточно высоком уровне, около 850 тыс. т в неделю. Это выше показателей апреля или начала лета. «При этом произошло другое изменение, которое, видимо, не планировали. У нас производится 60% АИ-92 и 40% АИ-95, а потребляется наоборот. <...> Сложилась явная нехватка АИ-95, который быстро произвести и нарастить сложно. Для этого требуются и значительные инвестиции, длительный инвестиционный цикл. Вроде в целом средняя температура по больнице в плане производства бензинов достаточная для внутреннего обеспечения, а если посмотреть детально, то высокооктановых бензинов не так много. Соответственно, ограничение на экспорт эту проблему может не решить», — говорит он, отмечая, что ручное регулирование снижает интерес производителя к инвестициям в производство.

В то же время приостановка запрета на экспорт поддержала маржинальность нефтепереработки, сейчас она находится на вполне комфортном уровне, подсчитали для РБК эксперты «Петромаркета». «Маржинальность предприятий сильно зависит от того, по каким ценам торгуются производимые ими продукты на внутреннем рынке. Если представить себе, что в июле в отношении автобензина и дизтоплива действовал бы запрет на их экспорт, то цены внутреннего рынка были бы заметно ниже текущих, что негативно сказалось бы на марже переработки», — отмечают в аналитической компании.

Чистая маржа НПЗ — это стоимость выпускаемой предприятием корзины нефтепродуктов за вычетом стоимости сырья и операционных затрат предприятия и с добавлением субсидии в виде возвратного акциза на нефть, а также демпфирующей и инвестиционной надбавок к нему, получаемых НПЗ из федерального бюджета. По оценкам «Петромаркета», для типового НПЗ, ориентированного на выпуск бензина, по состоянию на 26 июля этот показатель составляет 11,7 тыс. руб. на тонну переработанного сырья, а для НПЗ, ориентированного на выпуск дизтоплива, — 12,1 тыс. руб. на тонну. Это выше, чем было в начале года — 5,9 тыс. и 9,3 тыс. руб. на тонну соответственно (по состоянию на 9 января), и выше среднего уровня маржи за январь—июль текущего года — 9,3 тыс. и 11,4 тыс. руб. на тонну соответственно.

Будет ли продлен запрет на экспорт бензина осенью

В августе темпы прироста розничных цен несколько замедлятся, считает Терешкин. Он полагает, что нефтяники будут придерживать цены, чтобы добиться скорейшего снятия запрета на экспорт. «Однако ограничения, по всей видимости, будут действовать и в сентябре — их отмену стоит ждать лишь с приближением сезона холодов, когда спрос на топливо в легковом транспорте начнет постепенно снижаться», — говорит он.

Дьяченко отмечает, что вопрос продления эмбарго на сентябрь—октябрь будет зависеть от баланса спроса и предложения. «Сентябрь традиционно является месяцем высокого спроса, так как все возвращаются с каникул, начинается учебный период и, собственно, потребление в городах даже увеличивается. При этом в сентябре—октябре активный период ремонтов на НПЗ. Исходя из этого, предполагаю, что, конечно, правительство может продлить ограничения», — заключает он.

РБК направил запрос в Минэнерго.