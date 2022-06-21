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Бизнес ,  
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Как закрытые ИКЕА и Zara повлияли на оборот непродовольственных товаров

Росстат: Продажи непродовольственных товаров в Подмосковье снизились в апреле на 37%
Статистика за апрель показала, каким может быть вклад западных ретейлеров, приостановивших свою работу в России, в общие продажи непродовольственных товаров. Например, в Московской области они в сопоставимых ценах упали на 37%
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Оборот продаж непродовольственных товаров в России в апреле 2022 года в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции, упал на 17%, до 1,7 трлн руб., свидетельствуют данные Росстата. Это первый месяц в этом году, когда была зафиксирована отрицательная динамика. В марте продажи (также в сопоставимых ценах) показали нулевую динамику, составив почти 2 трлн руб., в феврале наблюдался рост на 8%, до 1,7 трлн руб.

Как и что считает Росстат

Данные по обороту розничной торговли непродовольственными товарами включают показатели продаж всех товарных категорий, не относящихся к продуктам питания и табачным изделиям. Источником информации выступают как сами представители ретейла, так и Минпромторг.

Для продовольственного и непродовольственного рынка используются свои показатели инфляции, уточняют в Росстате. При определении динамики в сопоставимых ценах для непродовольственных товаров выделяются кластеры с близкими свойствами, например, бытовая техника или предметы одежды. Для каждого из них используется определенный индекс инфляции.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

После начала военной спецоперации на Украине, многие международные ретейлеры временно приостановили свои операции в России и закрыли магазины. Так поступили, в частности, шведская IKEA — ее магазины не работали с марта, а на прошлой неделе было объявлено о сокращении бизнеса в России. Закрытыми остаются магазины холдингов Inditex (сети Zara, Bershka, Oysho и др.), H&M (H&M, COS, &Other Stories), Adidas и Uniqlo, до продажи консорциуму инвесторов из Китая, в конце мая, не работали магазины LPP (Reserved, House).

IKEA распродаст товары перед сокращением бизнеса в России
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Продажи ретейлеров, которые покинули или приостановили работу в России, в 2021 году достигли 2 трлн руб. (с НДС), оценивает агентство InfoLine. При этом совокупный оборот топ-100 сетей России по итогам прошлого года составил 16,4 трлн руб. Крупнейшими по выручке игроками непродовольственного сегмента: были как раз IKEA (188,7 млрд руб. без НДС), Inditex (138,3 млрд руб.) и H&M (81,1 млрд руб.).

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РБК проанализировал данные по обороту непродовольственных товаров от местных управлений Росстата по десяти регионам, в которых по итогам 2021 года были зафиксированы наибольшее продажи и по которым доступна ежемесячная статистика.

Наибольшее падение продаж непродовольственных товаров в апреле 2022 года — на 37% в сопоставимых ценах, до 132,4 млрд руб. — зафиксировано в Московской области. В Петербурге соответствующий оборот в сопоставимых ценах снизился на 25%, до 98,1 млрд руб., в Свердловской и Самарской области — на 20%, до 53,5 млрд и 30,9 млрд руб. В Москве продажи уменьшились на 19%, до 232,2 млрд руб.

Именно в Подмосковье расположены два гипермаркета IKEA. В интервью РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев называл шведского ретейлера стратегическим инвестором, от которого, зависят подмосковные поставщики и выражал надежду, что компания примет «мудрое решение». А Эмин Агаларов, первый вице-президент Crocus Group, чьи торгово-развлекательные центры сосредоточены в Московской области объяснял, что именно магазины западных брендов генерируют основной покупательский траффик и самую высокую выручку с квадратного метра.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Приостановка работы крупнейших иностранных сетей и отказ от поставок многих иностранных брендов — одна из причин снижения оборота непродовольственной розницы, признает гендиректор InfoLine Иван Федяков. Но, помимо этого, на падении продаж также сказалось еще и значительное снижение потребительской активности после ажиотажного спроса в марте и дальнейшая экономия россиян на фоне выросших цен.

«Нужно учитывать, что амплитуда роста продаж на ажиотажом спросе и дальнейшее ее снижение в разных регионах выглядит по-разному, основной всплеск пришелся на центральные регионы. На Урале и в Сибири у многих потребителей не было достаточных финансовых запасов для того, чтобы активно их тратить в начале марта», — указывает эксперт. По его данным, в мае 2022 года снижение продаж начало сглаживаться, поскольку спрос стабилизируется, однако он и дальше будет находиться в отрицательной зоне в сравнении с 2021 годом.

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Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Федяков убежден, что заместить продажи иностранных игроков их российским конкурентам не удастся. Также считает и президент компании Baon Илья Ярошенко: «Было бы наивно полагать, что продажи тех, кто временно закрыл магазины, перераспределятся на российских игроков. Во-первых, кто-то из них вернется, во-вторых хотя кредитные ставки приходят в норму, банки кредитуют розницу очень неохотно».

Российский одежный ретейл, по словам Ярошенко, только в мае начал показывать рост продаж. «В марте все были заняты скупкой гречки, в апреле из-за плохой погоды в Московском регионе и напряжения в обществе показатели были близки к нулю, и только сейчас мы видим прирост продаж и шанс отбить убытки, понесенные в пандемию», — констатирует президент Baon.

Авторы
Теги
Анна Левинская
При участии
Анна Захарова, Александр Ситюков
торговля Ретейлеры IKEA H&M Zara Adidas

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