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IKEA начала распродажу товаров в России

Фото: Антон Матросов / ТАСС
Фото: Антон Матросов / ТАСС

Торговая сеть IKEA объявила о запуске распродажи товаров в России. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

Сейчас продукцию могут приобрести только сотрудники магазинов. Однако, после 1 июля аналогичная возможность появится у всех желающих. Заказать мебель и товары для интерьера можно будет на сайте, продаж в офлайн-магазинах компании не будет.

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

IKEA заявила о намерении прекратить работу в России 15 июня. Сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут новому собственнику.

В российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. Зарегистрированной в Нидерландах Ingka Group принадлежит 17 магазинов в стране и один распределительный центр.

Кроме того, компания владеет 14 торговыми центрами «Мега». В последнем финансовом году объем продаж компании в России достиг €1,6 млрд (4% от общего числа розничных продаж).

Теги
IKEA распродажа

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