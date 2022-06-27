IKEA начала распродажу товаров в России

Фото: Антон Матросов / ТАСС

Торговая сеть IKEA объявила о запуске распродажи товаров в России. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

Сейчас продукцию могут приобрести только сотрудники магазинов. Однако, после 1 июля аналогичная возможность появится у всех желающих. Заказать мебель и товары для интерьера можно будет на сайте, продаж в офлайн-магазинах компании не будет.

IKEA заявила о намерении прекратить работу в России 15 июня. Сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут новому собственнику.

В российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. Зарегистрированной в Нидерландах Ingka Group принадлежит 17 магазинов в стране и один распределительный центр.

Кроме того, компания владеет 14 торговыми центрами «Мега». В последнем финансовом году объем продаж компании в России достиг €1,6 млрд (4% от общего числа розничных продаж).