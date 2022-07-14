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Глава АвтоВАЗа заявил о планах создать новое семейство автомобилей Lada

Глава АвтоВАЗа подчеркнул, что речь идет о целом семействе моделей Lada, в котором будут машины класса С. Это потребует больших инвестиций, конкретные цифры будут зависеть от стратегии компании, которую должен одобрить Минпромторг
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

АвтоВАЗ в долгосрочной перспективе намерен создать новое семейство автомобилей Lada, в котором будут машины С-класса. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в интервью «РИА Новости».

«Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях», — добавил он.

С-класс также известен как «гольф-класс» или «низший средний класс». Машинами С-класса, например, являются Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Megane.

Соколов также не раскрыл сумму инвестиций, сочтя это преждевременным, но заверил, что этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. По его словам, конкретные цифры будут зависеть от стратегии АвтоВАЗа, которую будут рассматривать на уровне акционеров и совета директоров и которую одобрит Минпромторг.

Глава АвтоВАЗа подчеркнул, что перед компанией стоит задача глубокой локализации, чтобы добиться технологического суверенитета.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.

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О том, что компания планирует развивать линейку своих автомобилей различных модификаций и различных платформ на базе бренда Lada, Соколов ранее рассказал в интервью РБК.

Он подчеркнул, что АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство автомобилей под брендом «Жигули». До этого глава компании анонсировал, что с июля завод возобновит сборку внедорожника Niva в выпускающейся «многие десятки лет» комплектации Legend, а в августе — этого же автомобиля в модификации Travel.

Также с 8 июня в Тольятти возобновилась сборка Lada Granta 2022 модельного года в «импортонезависимой» комплектации Classic — без ABS и подушек безопасности. Купить такую машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб.

Как пояснил вице-премьер Юрий Борисов, АвтоВАЗ решил выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить «объемы производства и рабочие руки на предприятии». По его словам, водители это переживут — «поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят».

Французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, 23 марта сообщила, что приостанавливает деятельность в России. 16 мая в Минпромторге заявили, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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