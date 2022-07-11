АвтоВАЗ назвал цены на Lada Granta Cross без подушек безопасности

Купить машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб. В оснащении — электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей. Но, по Autonews, у «упрощенной» модели не будет ABS и подушек безопасности

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta в версии Cross, сообщается на сайте компании. Купить машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб.

«Lada Granta Cross Classic’22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», — говорится в сообщении.

Машину оснастят электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером.

В релизе ничего не говорится про оснащение машины антиблокировочной системой (ABS) и подушками безопасности. По данным источников Autonews.ru, они у «упрощенной» Lada Granta Cross отсутствуют. Кроме того, отмечает издание, экологический класс агрегата на «упрощенной» модели был понижен до стандарта «Евро-2».

В этом году АвтоВАЗ несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих. В начале июня он перешел на четырехдневную рабочую неделю, а также возобновил производство «упрощенной» версии Lada Granta. Модель Lada Granta Classic будет выпускаться в «импортонезависимой» комплектации: у нее также не будет ABS и подушек безопасности, сообщал Autonews.ru.

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Как пояснил вице-премьер Юрий Борисов, АвтоВАЗ решил выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить «объемы производства и рабочие руки на предприятии». По его словам, водители это переживут — «поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят».