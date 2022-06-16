Глава АвтоВАЗа назвал планы предприятия на бренд «Жигули»
АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство автомобилей под брендом «Жигули». Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ-2022 президент компании Максим Соколов.
«Планов возобновить бренд «Жигули» сейчас, в данный момент, нет. Мы планируем развивать линейку наших автомобилей различных модификаций, а в будущем, возможно, и различных платформ на базе нашего сегодняшнего бренда — Lada», — сказал Соколов.
Автомобили под брендом «Жигули» выпускались на Волжском автомобильном заводе (ВАЗ; в настоящее время АО «АвтоВАЗ») с 1970 по 2014 год. Для именования бренда авторы использовали упрощенное название Жигулевских гор Приволжской возвышенности. За почти полвека производства было выпущено семь модификаций «Жигулей» с цифровыми индексами от 2101 (получила в народе название «копейка») до 2107. Модели 2102 и 2104 выпускались в пятидверном кузове «универсал», все остальные модели были четырехдверными седанами. Машины были заднеприводными, с продольно расположенными четырехцилидровыми атмосферными бензиновыми двигателями. Коробки передач были ручные, у «Жигулей» не было АБС, кондиционеров и подушек безопасности, а также штатно устанавливаемых электрических приводов зеркал и стекол. На внешнем рынке автомобили ВАЗ продавались под брендом Lada.
Ранее президент АвтоВАЗа рассказал, что с июля завод возобновит сборку внедорожника Niva в выпускающейся «многие десятки лет» комплектации Legend, а в августе — этого же автомобиля в модификации Travel. Ранее, с 8 июня, в Тольятти возобновилась сборка Lada Granta 2022 модельного года в «импортонезависимой» комплектации Classic — без ABS и подушек безопасности.
Предприятия АвтоВАЗа приостановили производство 3 марта и в течение весны несколько раз выводились в режим простоя из-за «продолжающегося кризиса поставок электронных компонентов». 23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России, и в мае российские активы группы Renault перешли в госсобственность.
На национализированном заводе Renault в Москве власти столицы планируют собирать машины под брендом «Москвич», в перспективе планируется наладить производство электромобилей. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на заводе не будут выпускать старые модели «Москвичей», а основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ.