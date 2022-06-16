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АвтоВАЗ этим летом возобновит производство Niva Travel и Niva Legend

Завод находился в простое с начала марта из-за дефицита комплектующих. Ранее предприятие возобновило выпуск упрощенной версии Lada Granta. Президент компании сообщил, что производство Niva Legend и Travel возобновят в июле-августе
Niva Travel
Niva Travel (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

АвтоВАЗ возобновит производство внедорожника Niva Legend в июле, а Niva Travel — в августе, сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«С июля, со следующего месяца, возобновим производство традиционной модели Niva Legend, которая уже хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Уже в августе будет возобновлено производства Niva Travel. Три модели (включая Lada Granta 2022 года. — РБК) будут выпускаться до конца лета текущего года», — пообещал он.

АвтоВАЗ также планирует по возможности расширять модельный ряд, однако многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации компонентов. «Мы работаем над этим круглые сутки, уверен, что наши специалисты в среднесрочной перспективе справятся с этой задачей», — заключил Соколов.

АвтоВАЗ после простоя возобновил производство «упрощенной» Lada Granta
Бизнес
Завод &laquo;АвтоВАЗ&raquo;

АвтоВАЗ объявил о приостановке производства 3 марта и в течение весны устанавливал режим простоя несколько раз. Тогда на заводе объяснили изменение графика «продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов». Также предприятие сообщало, что с 6 июня переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Группа АвтоВАЗ входила в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Ее производство расположено в Ижевске и Тольятти, где выпускались автомобили для брендов Lada, Nissan, Datsun и Renault. В начале года впервые за пять лет доля АвтоВАЗа на российском рынке упала ниже 20%, до 19,7%.

23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. 16 мая в Минпромторге заявили, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% автоконцерна «АвтоВАЗ» переходит в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшийся пакет сохранит «Ростех», пояснили в министерстве.

В Renault назвали решение о продаже сложным. «Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тыс. сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем», — сказал гендиректор Renault Group Лука де Мео. Стоимость своих активов в России Renault оценил в €2,195 млрд.

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