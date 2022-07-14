В России появится интернет-доставка в формате «жесткого дискаунтера»

Онлайн-сервис «Самокат» намерен конкурировать с магазинами-дискаунтерами и открывает новый формат доставки продуктов большими упаковками. Для работы в новой нише может не хватить закупочной силы, предупреждают эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Суть проекта

Оператор экспресс-доставки «Самокат» открывает продажи продуктов в новом формате, направленном на экономные закупки впрок. Об этом РБК рассказал директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков. По его словам, в пилотном режиме с 14 июля сервис «Выгодно» появится у части аудитории компании в Москве и Санкт-Петербурге как дополнительная вкладка приложения или вместо сервиса «Супермаркет».

Сейчас «Самокат» предлагает три основных вида доставки: «экспресс» (время ожидания до 30 минут с ассортиментом в 2–2,5 тыс. позиций), «супермаркет» — за 1,5 часа с 5 тыс. наименований продукции, а также «бьюти» — за 5 часов 10 тыс. товаров косметической продукции.

«Выгодно» будет доставлять товары в течение дня, в выбранные временные слоты, если заказ сделан до 10 утра, или на следующий день — если после 10:00. Ассортимент ограничен 1 тыс. товаров больших объемов, которые в том числе будет предложено купить мелким оптом — несколько штук продуктов одного вида, например сливки 500 г набором в шесть штук или четыре банки консервов.

«Сегодня цена превалирует в потребностях клиента. Потребитель чуть ли не наизусть знает стоимость определенных продуктов, например огурцов или майонеза, которые закупает раз в неделю, а некоторые товары вообще раз в месяц», — объясняет появление сервиса Рожков.

Товарная матрица «Выгодно» будет состоять преимущественно из товаров с длинными сроками годности: бытовой химии, детских товаров, продукции для животных, воды/соков, консервации и бакалеи, а также заморозки. Категория «фреш» — мясо, птица, молочная продукция — займет меньше 40%. В будущем большая часть продукции будет под собственной торговой маркой. Сейчас, по словам Рожкова, для «Выгодно» разрабатывается новый бренд частной марки. Под уже существующей собственной маркой «Самокат» производится 764 наименования продукции.

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Автор проекта

Сервис доставки «Самокат» в 2018 году основали бывшие топ-менеджеры «Магнита» и «Почты России» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Сегодня основной акционер компании (85%) — совместное предприятие «Сбера» и VK. В это СП также входят Delivery Club, «Кухня на районе», каршеринг «Ситидрайв».

«Сбер» и VK планируют продать активы, которыми сейчас совместно управляют, и для этого сейчас, как писал в июле Forbes, обсуждают, как их разделить. По версии издания, «Самокат» может достаться «Сберу».

В первом квартале 2022 года выручка «Самоката» выросла год к году в 2,6 раза, до 15,3 млрд руб., сообщала в своей отчетности VK. В январе—марте были приняты 28,6 млн заказов, максимум в день — 317 тыс. Сервис в 2,2 раза также нарастил количество дарксторов (магазинов-складов), на конец марта их было больше 1 тыс.

Цель проекта

Заказы на производство товаров в больших упаковках, оптимизация логистики, при которой заказы объединяются по определенным признакам и доставляются автокурьерами в ограниченное время, и ставка на аналоги популярных брендов, как считают в «Самокате», даст цены минимум на 25% ниже, чем в магазинах формата «у дома» — «Пятерочке» и «Магните».

Например, вместо соков транснациональных производителей в ассортименте «Выгодно» будут белорусские соки под маркой «Сочный», вместо мармелада Haribo — жевательный мармелад российского производителя снеков и кондитерских изделий «КДВ Групп».

Для проекта «Самокат» открыл отдельные дарксторы, два в Москве и два в Санкт-Петербурге. Их площадь больше обычных складов-магазинов компании — 450 кв. м против 250 кв. м. Инвестиции в проект компания не раскрывает.

Аналоги проекта

Близкий к «Выгодно» формат в традиционном ретейле развивает красноярский «жесткий дискаунтер» «Светофор» — в последние годы эта сеть была одним из самых быстрорастущих игроков и в 2021 году впервые вошла в пятерку крупнейших продовольственных ретейлеров, обойдя «Ашан». С 2020 года такой формат развивают X5 Group (сеть «Чижик») и «Магнит» («Моя цена»).

Формат «жесткого дискаунтера» отличают аскетичное устройство магазина, выкладка товаров на палетах, очень недорогое торговое оборудование, небольшое количество персонала — все это нужно для экономии, которая дает возможность делать небольшую торговую наценку и зарабатывать на обороте.

Эталонным «жестким дискаунтером» считается немецкая сеть Aldi. Именно ее основатели — братья Теодор и Карл Альбрехты сделали скупость во всем стратегией бизнеса. Главные принципы магазинов ретейлера: небольшие площади, отсутствие витрин, продажи продуктов в промышленной упаковке и с палет, тусклое освещение и высокая доля продуктов под собственной торговой маркой.

Aldi ведет онлайн-продажи, но не предлагает в интернете продукты, в некоторых странах присутствия есть доставка продуктов у «жесткого дискаунтера» Lidl, но через сторонних операторов. «Чижик» на своем сайте сообщает, что функция доставки «находится в разработке».

Перспективы проекта

Новый формат доставки «Самоката» объединит в себе, с одной стороны, концепты сетей «Светофор» и «Чижик» в части ограниченного ассортимента продуктов в категории и низкого ценника, и «Вкусвилл» по развитию собственной марки, указывает партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. Но эксперт указывает на два момента, с которыми может столкнуться оператор доставки.

«Концепция «Светофора» подразумевает продажу большой массы товаров с очень низкими ценами (и наценкой) и одновременно — товаров с высокой наценкой, выглядящих привлекательно за счет репутации магазина «низких цен». И такие товары грамотно встроены в ассортимент, человек делает дополнительные покупки, — объясняет Вирин. — Вопрос в том, сможет ли так же работать «Самокат» в рамках онлайна». Кроме того, по мнению эксперта, форматы закупки впрок с отложенной доставкой уступают доставке день в день: «В этой модели может быть проблема, люди готовы подождать сегодня, но не до завтра. Поэтому, например, «Сбермаркет» отыгрывает поляну у проекта X5 Group Vprok, который в основном обещает доставку на следующий день».

Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров называет проект «Самоката» интересным, но отмечает, что новый формат потребует большой работы над изменением восприятия аудитории. «Плюс, хотя «Самокат» очень хорошо работает с категорией собственных торговых марок, его продукты достаточно дорогие, под них не трудно замотивировать производителей, потому что маржи хватит на всех. Но поскольку они идут в сегмент дискаунтера и больших упаковок, такая собственная марка потребует очень больших объемов и закупочной силы», — рассуждает эксперт. В попытке конкурировать с Metro и «Чижиком», который использует инфраструктуру X5 Group, успех не гарантирован, предупреждает Бурмистров.