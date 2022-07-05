Bell сообщил о переговорах VK и «Сбера» о продаже Delivery Club «Яндексу»
VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки еды Delivery Club, одним из вариантов сделки является продажа сервиса «Яндексу», сообщили источники The Bell и ТАСС.
По словам одного из собеседников издания, «Яндекс» может получить Delivery Club в обмен на сервисы «Новости» и «Дзен».
Представитель Delivery Club переадресовал запрос в VK. Представители VK, «Яндекса» и Сбербанка отказались от комментариев.
В апреле VK и «Яндекс» подписали соглашение об условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен». В заявлении VK также говорилось, что для совершения сделки стороны должны получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от Федеральной антимонопольной службы. Подробности о соглашении в компании обещали раскрыть позднее.
По словам источника РБК, главным пунктом преткновения в переговорах о продаже «Дзена» и «Яндекс.Новостей» VK был вопрос, останутся ли эти проекты на главной странице «Яндекса» и что в итоге стороны договорились о некоем переходном периоде, в течение которого проекты сохранят свое место на ней. Информацию о том, что будет переходный период, подтвердил еще один собеседник РБК. По его словам, есть «тысяча сложных вопросов, связанных с «переездом» этих сервисов», но «ничего драматичного».
Delivery Club — российский сервис доставки еды, продуктов и ряда других товаров. Его запустили в 2009 году Левон Оганесян и Анна Шкирина. В 2016 году сервис за $100 млн купила Mail.Ru Group (ныне — VK).
В 2019 году компания создала со Сбербанком совместное предприятие в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта «О2О Холдинг», которой в том числе принадлежит доля в Delivery Club (98,06%).
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