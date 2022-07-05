Bell сообщил о переговорах VK и «Сбера» о продаже Delivery Club «Яндексу»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Почему работник может сам выбрать, на какую карту получать зарплату РБК и ВТБ, 14:51
В Citi допустили падение цен на нефть до $65 за баррель к концу года Инвестиции, 14:49
Два человека пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе Общество, 14:47
Трудный наем: пиарщики просят за работу 1 млн руб. и не знают базы Pro, 14:43
Большой адронный коллайдер запустили после ремонта. Фотогалерея Общество, 14:31 
Курс евро упал по отношению к доллару до минимума за 20 лет Инвестиции, 14:29
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 14:28
Bell сообщил о переговорах VK и «Сбера» о продаже Delivery Club «Яндексу» Бизнес, 14:26
Курс доллара превысил 61 руб., евро поднялся до 63 руб. Инвестиции, 14:25
В Словении фанаты прервали презентацию женатого на россиянке тренера Спорт, 14:25
В «Сохнут» опровергли требование немедленно прекратить работу в России Общество, 14:21
Госдума одобрила объединение ПФР и Фонда соцстрахования Экономика, 14:19
К начальнику ГИБДД Петербурга и Ленобласти пришли с обысками Политика, 14:17
Володин обвинил Киев в продвижении войск России за пределы ДНР и ЛНР Политика, 14:12
Бизнес ,  
0 

Bell сообщил о переговорах VK и «Сбера» о продаже Delivery Club «Яндексу»

VK VKCO ₽314,2 -0,44% Купить
«Яндекс» YNDX ₽1 732,2 +4,35% Купить
Сбербанк SBER ₽134,5 +2,34% Купить
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки еды Delivery Club, одним из вариантов сделки является продажа сервиса «Яндексу», сообщили источники The Bell и ТАСС.

По словам одного из собеседников издания, «Яндекс» может получить Delivery Club в обмен на сервисы «Новости» и «Дзен».

Представитель Delivery Club переадресовал запрос в VK. Представители VK, «Яндекса» и Сбербанка отказались от комментариев.

VK станет владельцем «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»
Бизнес
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

В апреле VK и «Яндекс» подписали соглашение об условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен». В заявлении VK также говорилось, что для совершения сделки стороны должны получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от Федеральной антимонопольной службы. Подробности о соглашении в компании обещали раскрыть позднее.

По словам источника РБК, главным пунктом преткновения в переговорах о продаже «Дзена» и «Яндекс.Новостей» VK был вопрос, останутся ли эти проекты на главной странице «Яндекса» и что в итоге стороны договорились о некоем переходном периоде, в течение которого проекты сохранят свое место на ней. Информацию о том, что будет переходный период, подтвердил еще один собеседник РБК. По его словам, есть «тысяча сложных вопросов, связанных с «переездом» этих сервисов», но «ничего драматичного».

Delivery Club — российский сервис доставки еды, продуктов и ряда других товаров. Его запустили в 2009 году Левон Оганесян и Анна Шкирина. В 2016 году сервис за $100 млн купила Mail.Ru Group (ныне — VK).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции

В 2019 году компания создала со Сбербанком совместное предприятие в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта «О2О Холдинг», которой в том числе принадлежит доля в Delivery Club (98,06%).

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Дарья Чебакова
VK Delivery Club Yandex Сбербанк
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter