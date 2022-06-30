«Яндекс.Еда» создаст сервис премиальной доставки из ресторанов
«Яндекс.Еда» работает над запуском отдельного сервиса доставки из ресторанов высокого ценового сегмента, пилотный проект будет запущен в центре Москвы до конца лета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Для подключения к службе ресторану придется пройти более сложный отбор, уточняют в «Яндекс.Еде». Среди основных критериев — высокий средний чек, наличие премий, известность шеф-повара, авторская кухня. На первом этапе к сервису подключатся около 40 ресторанов, некоторые из них на доставку ранее не работали.
Это станет отдельным разделом внутри основного приложения, рабочее название проекта — «Яндекс.Еда Ultima», сообщили в компании. Среди отличий от обычной доставки — более высокая квалификация курьеров, отдельная форма для них, индивидуальная поддержка клиентов, а также специальная упаковка блюд (дополнительные боксы, термоупаковка, набор приборов).
Управляющая ресторанами Ugolek и Leveldva (входят в группу Ильи Тютенкова) Василиса Соболева сообщила газете, что подключение к такому сервису может быть важным для заведения с точки зрения имиджа. Чтобы заинтересовать премиальную публику, «Яндекс.Еде» предстоит отстроиться от своего обычного сервиса, создать новое восприятие продукта и подчеркнуть премиальность нового продукта, полагает Соболева.
В «Яндекс.Еде» оценивают потенциал рынка доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 млрд руб. в год.
«Яндекс.Еда» был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который «Яндекс.Такси» приобрел в конце 2017 года. В рамках сделки по объединению компании с активами Uber в СНГ к сервису также присоединилась команда UberEATS. В 2021 году компания планировала инвестировать $400–500 млн в развитие «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки».
27 апреля «Яндекс» опубликовал неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2022 года, в которых сообщил о значительном росте показателей в большинстве направлений компании. Товарооборот на сервисах электронной коммерции (куда входит «Яндекс.Еда») вырос на 164% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Рост общей выручки составил 45% по отношению к аналогичному периоду 2021 года — с 73 млрд руб. до 106 млрд рублей. Чистый убыток составил 13 млрд руб. по сравнению с 3 млрд руб. в прошлом году, скорректированная чистая прибыль/ (убыток) — 8 млрд руб. (3 млрд руб. в 2021 году).