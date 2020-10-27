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Бизнес ,  
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Владелец «Пятерочки» объявил о запуске «жестких дискаунтеров» «Чижик»

X5 Retail Group FIVE ₽2 828 -1,89% Купить
Владимир Салахутдинов
Владимир Салахутдинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начнет открывать точки новой сети в формате «жесткого дискаунтера» уже на этой неделе. Магазины откроются под брендом «Чижик», сообщил на конференции для инвесторов директор по стратегии группы Владимир Салахутдинов.

О том, что ретейлер планирует протестировать новый формат магазинов, стало известно в марте 2020 года. Первый магазин новой сети будет открыт в Москве, в четверг, 29 октября, по адресу: Долгопрудная, 11а.

Новый бренд, по словам Салахутдинова, должен быть «позитивным, дружелюбным и формирующим положительные эмоции»: «Чижик — это быстрая и очень дружелюбная птица. А еще чиж это акроним слов «черный и желтый» — это цвета формата магазина, которые мы представим».

«Магнит» запустит новый формат магазинов с «цифровой начинкой»
Бизнес
Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

Новый формат магазинов будет дискаунтером небольшой площадью, 200–250 кв. м, с ограниченным ассортиментом — не более 800 товарных позиций. В будущем, по словам Салахутдинова, около 60% ассортимента составят товары под собственной торговой маркой.

В 2020 году будет открыто несколько пилотных точек, а в 2021 году сеть вырастет до 40–50 магазинов, уточнил директор по стратегии X5 Retail Group.

Ранее в 2020 году о пилотном проекте в формате жесткого дискаунтера «Моя цена» заявил и краснодарский ретейлер «Магнит».

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X5 Retail Group по состоянию на 30 сентября 2020 года управляла почти 17,4 тыс. магазинов. По итогам девяти месяцев выручка Х5 выросла на 15%, до 1,4 трлн руб.

Автор
Анна Левинская
X5 Retail Group магазины «Магнит»
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