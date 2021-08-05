«Сбер» назвал топ-3 категории продуктов, которые покупают россияне
«СберМаркет» (онлайн-сервис доставки продуктов и товаров, входящий в инфраструктуру Сбербанка) провел исследование и изучил потребительские предпочтения пользователей.
Наиболее популярными продуктами в потребительской корзине пользователей оказались фрукты и овощи (19% в продуктовой корзине) молочные продукты (15%), крупы и злаковые (9%).
Далее по популярности идут следующие продукты:
- мясо и рыба (9%);
- товары для дома (8%);
- напитки (8%);
- снеки и сладости (8%);
- гигиена (7%);
- консервация (5%);
- сыр (4%);
- хлебобулочные изделия (4%);
- полуфабрикаты (4%).
Среди особенностей потребительского поведения «СберМаркет» выявил следующие: