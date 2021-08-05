«Сбер» назвал топ-3 категории продуктов, которые покупают россияне

Самый часто покупаемый продукт у россиян — фрукты и овощи, алкоголь по понедельникам чаще заказывают онлайн, чем в субботу, а женщинам, чтобы сделать онлайн-покупку продуктов, нужно больше часа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«СберМаркет» (онлайн-сервис доставки продуктов и товаров, входящий в инфраструктуру Сбербанка) провел исследование и изучил потребительские предпочтения пользователей.

Наиболее популярными продуктами в потребительской корзине пользователей оказались фрукты и овощи (19% в продуктовой корзине) молочные продукты (15%), крупы и злаковые (9%).

Далее по популярности идут следующие продукты:

мясо и рыба (9%);

товары для дома (8%);

напитки (8%);

снеки и сладости (8%);

гигиена (7%);

консервация (5%);

сыр (4%);

хлебобулочные изделия (4%);

полуфабрикаты (4%).

Среди особенностей потребительского поведения «СберМаркет» выявил следующие: