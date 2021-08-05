Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Ласицкене вышла в финал Олимпиады. Онлайн 13-го дня Игр Спорт, 08:06 Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 08:03 Россиянка Ласицкене вышла в финал Олимпиады Спорт, 08:02 Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии Бизнес, 08:00 Украина ужесточила правила въезда в страну из России Политика, 07:53 90 млрд руб. на облачные решения: страхи и надежды российских компаний РБК и #CloudMTS, 07:35 «Сбер» назвал топ-3 категории продуктов, которые покупают россияне Бизнес, 07:31 Что нужно знать инвестору о результатах Booking Holdings Pro, 07:27 Как оптимизировать бизнес-процессы. Чек-лист РБК и Альфа-Банк, 07:04 Власти сменят схему управления крупнейшим покупателем самолетов из России Бизнес, 07:00 Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели Общество, 06:56 В одном из городов Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 06:50 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 06:35 Китай заработал на масках почти $90 млрд за первый год пандемии Политика, 06:30
Бизнес ,  
0 

«Сбер» назвал топ-3 категории продуктов, которые покупают россияне

Самый часто покупаемый продукт у россиян — фрукты и овощи, алкоголь по понедельникам чаще заказывают онлайн, чем в субботу, а женщинам, чтобы сделать онлайн-покупку продуктов, нужно больше часа
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«СберМаркет» (онлайн-сервис доставки продуктов и товаров, входящий в инфраструктуру Сбербанка) провел исследование и изучил потребительские предпочтения пользователей.

Наиболее популярными продуктами в потребительской корзине пользователей оказались фрукты и овощи (19% в продуктовой корзине) молочные продукты (15%), крупы и злаковые (9%).

Далее по популярности идут следующие продукты:

  • мясо и рыба (9%);
  • товары для дома (8%);
  • напитки (8%);
  • снеки и сладости (8%);
  • гигиена (7%);
  • консервация (5%);
  • сыр (4%);
  • хлебобулочные изделия (4%);
  • полуфабрикаты (4%).

Среди особенностей потребительского поведения «СберМаркет» выявил следующие:

  • Алкоголь по понедельникам продается больше, чем по субботам;
  • Женщины собирают корзину покупок на сервисе на 22% дольше, чем мужчины, и обычно у них на это уходит больше часа;
  • К 8 марта продажи вина и презервативов в сервисе увеличиваются на 50%.

Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на первом свидании
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

По подсчетам Nielsen IQ, несмотря на увеличение потребительского оптимизма у россиян во втором квартале 2021 года, 71% россиян продолжают экономить. В частности, 68% ограничивают себя в тратах на развлечения вне дома, 67% — в покупке одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.

По подсчетам лаборатории Сбербанка «СберИндекс», в России в июне было зафиксировано первое месячное сокращение трат домохозяйств в 2021 году — на 0,37%. По оценке аналитиков лаборатории, фаза бурного возвращения потребительского спроса как минимум прервалась. В целом по итогам июня прирост потребительских расходов, по данным «СберИндекса», составил 10,1% год к году.

Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Анна Левинская
Сбербанк продукты потребительская корзина
Материалы по теме
Росстат назвал самый подешевевший за год продукт
Бизнес
Россиян предупредили о возможном подорожании «абсолютно всех» продуктов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter