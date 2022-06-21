«Почта России» запустила экспресс-доставку из магазинов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве «Почта России» в пилотном формате запустила службу доставки из розничных магазинов сроком от одного часа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В сервисе будут работать собственные курьеры «Почты России», а также использоваться предоставляемая ею ретейлерам ИТ-инфраструктура. Курьеры будут собирать заказы в торговой точке и доставлять его покупателю день в день или в заданный продавцом интервал времени в определенных географических зонах. Как пишет газета, одной из первых компаний, подключившихся к сервису, стала сеть магазинов косметики «Л’Этуаль».

В июле «Почта России» планирует запустить свою службу доставки в Санкт-Петербурге, а до конца года — в других городах-миллиониках, уточняет газета.

В прошлом году «Почта России» рассказала сразу о работе над несколькими проектами, где при доставке посылок будет использоваться новая техника. Например, в ноябре оператор совместно с компанией «Аэромакс» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провел успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна. Беспилотник вертолетного типа SH-350 совершил несколько полетов по маршруту Салехард — Аксарка — Салехард с массо-габаритным макетом груза, длина маршрута в одну сторону составила 53 км.



Осенью «Почта России» запустила доставку посылок из некоторых московских отделений с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса». Воспользоваться услугой можно через приложение «Почты» на Android. Сейчас, согласно информации с сайта компании, заказать такую доставку посылки можно в 12 зонах доставки в Москве, а также в одной зоне в Санкт-Петербурге и Иннополисе (Татарстан).