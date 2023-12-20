Raiffeisen выкупит долю компании Дерипаски в концерне Strabag

RBI выкупит у компании Rasperia Trading Limited ее долю в строительном концерне Strabag, сумма сделки составит €1,51 млрд. Решение призвано «еще существеннее сократить размер рисков» Raiffeisen в России

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Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) приобретет 27,78% акций австрийской строительной группы Strabag, говорится в сообщении компании. Эта доля принадлежит компании Rasperia Trading Limited, которая, как пишет Reuters, подконтрольна бизнесмену Олегу Дерипаске.

RBI приобретет акции через свою российскую дочку «Райффайзенбанк», сумма сделки составит €1,51 млрд. После покупки Райффайзенбанк передаст акции материнской группе в виде дивидендов.

«При реализации этой сделки RBI будет продолжать неукоснительно соблюдать все санкционные требования», — подчеркнули в группе. Компания ожидает, что за счет этого «еще существеннее сократит размер рисков» в России.

Утром 19 декабря Strabag сообщила, что получила уведомление о решении продать Rasperia Trading Limited акционерному обществу «Илиадис». В заявлении австрийского концерна отмечалось, что после заключения договора Rasperia «перестанет (косвенно) контролироваться Олегом Дерипаской».

Rasperia приобрела акции Strabag в 2007 году. Как передает «Интерфакс», недавно акционеры австрийского концерна Strabag одобрили пакет мер, призванных размыть долю российской компании до уровня ниже 25%, что позволило бы исключить ее из списка конечных бенефициарных собственников концерна. Strabag заявлял, что это «снизит риски для бизнеса компании», связанные с санкциями в отношении Дерипаски.

RBI еще прошлой весной заявила, что из-за военных действий на Украине допускает вариант ухода из России. В марте этого года группа обозначила два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод активов с общего баланса, то есть фактическое признание потерь в России. В мае Reuters писал, что после безуспешных поисков стороннего покупателя RBI склонилась к варианту передачи Raiffeisen собственным акционерам.