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Война санкций ,  
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Дерипаска продал фирму с долей в компании, которую хотел купить RBI

Дерипаска продал компанию с долей в Strabag, которую хотел купить RBI
Сюжет
Война санкций
Дерипаска уведомил Strabag, что больше не контролирует Rasperia Trading Limited, — ей принадлежит доля более чем в 20% в Strabag, которую хотел приобрести Raiffeisen Bank International
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска уведомил авcтрийскую компанию Strabag, что он больше не контролирует кипрскую компанию Rasperia Trading Limited, которая владеет долей в 24,1% в Strabag, сообщается на сайте компании.

«МКАО (международная компания акционерное общество. — РБК) Rasperia Trading Limited с ее долей 24,1% в Strabag теперь контролируется АО «Илиадис», в то время как Олег Дерипаска отказался от своего прежнего (косвенного) контроля», — сказано в сообщении.

РБК обратился за комментарием к представителю бизнесмена.

Ранее Strabag сообщала, что Дерипаска (состояние по версии Forbes — $2,5 млрд) был связан с Rasperia через еще три компании (Bradmion Holdings Limited, которой бизнесмен владеет напрямую, она владеет Melisantis Limited, которая владеет MKAO Valtoura Holdings Limited, а она, в свою очередь, владела Rasperia). «Коммерсантъ» отмечал, что последняя контролирует долю в Strabag с 2007 года.

Прежде Strabag указывала, что договор о продаже 100% уставного капитала Rasperia АО «Илиадис» был заключен 14 декабря 2023 года, но сделка не была завершена. Кроме того, австрийская компания отмечала, что из-за введенных в 2014 году санкций ЕС в связи с ситуацией на Украине Resperia «не уполномочена продать принадлежащие ей акции» Strabag.

Reuters узнал о давлении на Raiffeisen из-за связанной с Дерипаской фирмы
Бизнес
Фото:Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

В декабре прошлого года Raiffeisen Bank International (RBI) объявил, что приобретет 27,78% акций Strabag, принадлежащие Rasperia Trading Limited. Согласно планам RBI, купить акции должна его российская «дочка» — Райффайзенбанк, сумма сделки — €1,51 млрд. После покупки Райффайзенбанк должен передать акции материнской группе в виде дивидендов. Raiffeisen обещал соблюдать все санкционные требования при реализации сделки.

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Источники Reuters сообщали, что США оказывают давление на RBI из-за возможной сделки со связанной с Дерипаской компанией. По их данным, высокопоставленные чиновники американского Казначейства выразили банку и властям Австрии беспокойство из-за сделки, так как Дерипаска находится под санкциями. В Вашингтоне также полагали, что бизнесмен получит выгоду от сделки, поэтому от банка потребовали предоставить подробную информацию о физических лицах и компаниях, участвующих в ней. Собеседники агентства указывали, что в случае выявления нарушения санкций и банк, и власти Австрии не пойдут на сделку.

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Олег Дерипаска Strabag Raiffeisen
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
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