Росптицесоюз пожаловался на снижение закупочных цен на яйца

Птицефабрики заявили об отрицательной рентабельности продаж из-за снижения закупочных цен на яйца у сетей после запрета выплаты бонусов. Ретейлеры отрицают влияние выплат на цены и напоминают о скором сезонном пике спроса — Пасхе

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский птицеводческий союз обратился в Минсельхоз, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию на тендерах у торговых сетей после решения правительства включить яйца в перечень товаров, за покупку которых производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение. Это следует из обращения союза к предприятиям отрасли. Копия документа, направленного 13 марта, есть в распоряжении РБК, его отправку подтвердила РБК гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

В пресс-службе Минсельхоза и ФАС сообщили, что получили обращение Росптицесоюза и рассмотрят его в установленном порядке. РБК направил запрос в Минпромторг.

С 1 февраля 2025 года правительство расширило перечень социально значимых продуктов, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам. Речь идет о бонусах, которые поставщики, согласно закону о торговле, платили сетям за то, что те закупали у них определенное количество товара. Раньше в список этих товаров входило мясо кур, питьевое молоко 2,5-3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия. Теперь в него добавили яйца и сливочное масло.

Запрет на бонусы ретейлерам позволит производителям сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить средства на модернизацию и расширение производства, объясняли в правительстве. «В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции», — указывали там.

Но Росптицесоюз фиксирует негативную тенденцию с ценами на яйца и птицеводческую продукцию, которая складывается на рынке с начала февраля и «во многих случаях обоснованна сетями вступлением в силу постановления правительства от 1 февраля 2025 года № 76». Союз, как следует из его письма, уже обращался по этой проблеме в ФАС и Минсельхоз, после чего антимонопольная служба предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий. Кроме того, в документе сообщается, что ФАС направила в администрации регионов письма о целесообразности заключения временных ценовых соглашений для стабилизации цен на яйца. «Но на сегодняшний день ситуация остается неизменной», — констатирует Росптицесоюз.

При этом Бобылева обращает внимание, что, несмотря на то, что закупочные цены у производителей снижаются, розничные цены на яйца в магазинах не меняются. «Птицеводы всегда обеспечивали выполнение взятых обязательств, но чтобы мы их выполняли, нужна соответствующая цена на наш продукт», — заключает гендиректор «Росптицесоюза».

Снижение цен на куриное яйцо в торгах крупных федеральных сетей обеспечивает птицеводческим предприятиям (в сочетании с ростом издержек на производство и реализацию, а также отсутствием предпосылок для снижения себестоимости) «отрицательную рентабельность продаж», указывает союз. Это, в свою очередь, может привести к отрицательным финансовым результатам и «невыполнению поставленных перед отраслью задач».

«Снижения производства мы ни в коем случае не допустим, так как понимаем нашу ответственность: яйцо — социально-значимый продукт», — подчеркивает Бобылева. Но она настаивает, что социальная ответственность ретейлеров — не меньше: если сети «берут яйцо по 60-70 руб.», то и продавать потребителям они должны «дешево».

Позиция торговых сетей

Закупочные цены на самое доступное на полке куриное яйцо действительно снизились на 5,4% за последний месяц, а в годовом выражении яйца подешевели в закупке на 14%, заявил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Но каких-либо «искусственно созданных» условий для снижения цен в ассоциации не видят. «На данный момент на рынке сформировалось достаточно широкое предложение куриного яйца при текущем стабильном спросе», — объясняет Богданов. Анализировать динамику цен на яйца он считает корректным на более длительном периоде времени и с учетом сезонных колебаний спроса. «Например, пиковый сезон спроса на куриное яйцо традиционно начинается в середине апреля в преддверии Пасхи — очевидно, что ценовая конъюнктура рынка также поменяется», — добавляет Богданов.

В АКОРТ напомнили, что на текущую динамику цен на куриное яйцо и мясо птицы влияют не только на закупки в рамках тендеров, но и поставки в рамках долгосрочных контрактов, по которым торговые сети закупают существенную часть птицеводческой продукции (долю таких закупок там не уточнили). А вознаграждение ретейлерам никогда не учитывалось в определении цены продукта, поэтому его отмена также не влияет на ценообразование, подчеркивает Богданов.

Что говорят в Минсельхозе

В пресс-службе Минсельхоза сообщили РБК, что в торговых сетях доля куриных яиц, приобретенных на торгах, незначительна. Но министерство также фиксирует снижение цен на куриные яйца у производителей, следует из его ответа. По данным на 12 марта, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 76,7 руб. за десяток, второй категории — 66 руб. За год они подешевели на 12,7% и 16,8% соответственно. При этом в рознице яйца продаются по средней цене 113 руб. за десяток, добавили в Минсельхозе.

Производство куриного яйца в стране растет, подчеркнули в Минсельхозе. Так, в январе 2025 года в сельхозорганизациях было произведено 3,35 млн штук яиц, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как дорожали яйца и дешевели яйца По итогам 2023 года яйца оказались лидером по подорожанию товаров в России — рост цен составил 61,35%. На ситуацию даже обращал внимание президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря. Он называл ее со «сбоем в работе правительства» и извинился перед россиянами. В том же месяце правительство, чтобы сбалансировать внутренний рынок и обеспечить быстрый рост предложения, обнулило ввозные пошлины на яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года (ранее они составляли 15%). Кроме этого, Минсельхоз тогда сообщал, что работает и над другими мерами по стабилизации рынка: над увеличением собственного производства яиц и переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, «чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены». ФАС еще в ноябре 2023-го начала анализировать ценообразование на куриные яйца: регулятор запросил у компаний-производителей данные о формировании цен на их продукцию, а в апреле 2024-го служба вышла на проверки вышла на проверки крупнейших торговых сетей. Тогда же ФАС направила производителям яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен перед Пасхой. Некоторые ретейлеры по предложению ФАС ограничили наценку на куриные яйца. К лету 2024 года работа птицеводческих предприятий стабилизировалась: стоимость яйца куриного у производителей в сравнении с концом 2023-го сократилась на 20,8 и 22,2% за первую и вторую категории — до 74,9 и 64,7 руб. за десяток соответственно, писали тогда «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза. Но в августе Росптицесоюз сообщал, что обеспокоен ростом торговой наценки на яйца у розничных сетей — по его данным, в среднем она составляла 20%. Союз указывал на недостаток долгосрочных контрактов с сетями и предлагал ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. По итогам 2024 года куриные яйца оказались уже среди продуктов, цены на которые снизились за год наиболее ощутимо — снижение составило около 11% к декабрю 2023 года, фиксировал Росстат. Если в конце 2023-го десяток яиц стоил в магазинах 132,5 руб., то в декабре год спустя он подешевел до 116,7 руб.