Минюст США начал расследование из-за скачка цен на яйца

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Министерство юстиции США начало предварительное расследование недавнего скачка цен на яйца по всей стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Об этом также рассказали знакомые с ситуацией собеседники The New York Times.

Собеседник агентства отметил, что ведомство проверит, вступили ли компании — производители яиц Cal-Maine Foods и Rose Acre Farms в сговор с целью повышения цен и ограничения поставок продукта. Расследование началось при администрации президента США Дональда Трампа и сейчас находится на ранней стадии, добавил он.

По данным Министерства сельского хозяйства США, на конец февраля средняя цена за 12 яиц в штатах Среднего Запада составила $8,41, что является рекордным показателем и более чем на 200% превышает прошлогодний уровень.

В США резко выросли цены на яйца на фоне эпидемии птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года погибло более 20 млн кур-несушек. В конце декабря средняя цена дюжины яиц составляла $4,33, что уже было на 25% выше, чем в начале ноября.

Птичий грипп циркулирует в Северной Америке с 2022 года, но именно последние месяцы 2024 года стали особенно острыми для птицеводческой отрасли.