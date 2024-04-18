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ФАС предостерегла производителей яиц от повышения цен перед Пасхой

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ФАС направила производителям яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен на фоне предстоящей Пасхи, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении.

В случае снижения себестоимости продукта ФАС рекомендует придерживаться  антимонопольного законодательства, предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Торговым сетям в ФАС посоветовали в случае снижения цен «транслировать» его конечным потребителям.

ФАС проверит цены на яйца в «Пятерочке», «Магните» и «Ашане»
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В апреле ФАС сообщила о проверке из-за цен на яйца крупнейших торговых сетей, включая «Ашан», «Дикси», «Магнит» «Перекресток» и «Пятерочку», в ряде регионов. Служба выясняла, не заключали ли они антиконкурентные соглашения. В конце февраля в ФАС отмечали тенденцию на снижение цен на куриные яйца. Глава ведомства Максим Шаскольский уточнял, что этому способствовала возможность производителей и торговцев заключать ценовые соглашения. Однако по итогам 2023 года яйца стали лидерами по подорожанию товаров в России — рост цен составил 61,35%.

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