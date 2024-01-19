В России за год больше всего подешевели гречка и картошка, а подорожали — яйца

Что в России больше всего подорожало и подешевело за 2023 год

При годовой инфляции 7,4% в России лидерами подорожания стали яйца помидоры, груши и виноград, следует из данных Росстата. Сильнее всего подешевели гречка, картофель и овсянка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Яйца стали товаром, подорожавшим в 2023 году сильнее всего: цены на них выросли на 61,35% (декабрь к декабрю). Средняя по стране потребительская цена десятка яиц в декабре 2023 года достигла 132,45 руб., хотя годом ранее составляла 81,7 руб. Это следует из данных Росстата по изменению цен примерно на 560 товаров и услуг, входящих в его мониторинг, которые проанализировал РБК.

Решающий рывок яйца совершили в декабре — за этот месяц их стоимость выросла на 18,2%, тогда как по итогам ноября с начала года еще лидировали бананы.

В лидерах подорожания по итогам года также оказались помидоры (+51,1%), груши (+48,3%), виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). В целом годовая инфляция в 2023 году составила 7,42% (Росстат сообщил об этом несколько дней назад).

Лидеры подорожания

Из десяти наиболее подорожавших по итогам 2023 года товаров и услуг шесть приходится на плодоовощную продукцию. Как следует из данных Росстата, цены на нее в годовом выражении начали расти летом и вышли на пик в период сбора урожая: в сентябре 2023 года инфляция в плодоовощах достигла 25,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это нетипичная ситуация — как правило, в это время плодоовощи демонстрируют дефляцию. Для сравнения: в сентябре 2022 года они подешевели на 3,9% в годовом выражении.

Помимо помидоров и груш, которые в 2023 году подорожали в полтора раза, значительный рост цен фиксировался на виноград (+48,18%), бананы (+46,9%) и чеснок (+46,36%), раскрыл Росстат. На треть (33,99%) выросли цены на апельсины. Как ранее писал РБК, фрукты (в частности, апельсины и бананы) дорожали в связи с ослаблением рубля. Средняя розничная цена на бананы в октябре 2023 года впервые превысила 140 руб. за 1 кг, а по итогам декабря достигла 148 руб. Удорожание бананов оказалось рекордным за все время доступной статистики — с 2002 года; предыдущий рекорд — 32,9% — был поставлен в 2014 году, когда рубль резко ослаб на фоне падения цен на нефть.

Плодоовощные товары, как и в целом продовольственные товары, являются наиболее волатильной категорией индекса потребительских цен, отмечает старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. Они подвержены влиянию сезонности, зависят от природных показателей урожайности/неурожайности. Но в инфляционной динамике 2023 года фиксируются особенности, отличающие ее траекторию от нескольких предшествующих годов, обращает она внимание: «Одной из причин может являться изменение географии поставок некоторых категорий плодоовощной продукции».

Подорожавшие помидоры, груши, виноград, бананы и чеснок — это в основном импорт, причиной удорожания которого стало ослабление курса рубля относительно иностранных валют, говорит зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков (стран-экспортеров), так и к подорожанию логистики.

По импортным овощам и фруктам с учетом курсовой динамики и сезонности предпосылок к снижению пока нет, утверждает Леонов. А вот для помидоров сдерживающими факторами являются интенсивное развитие тепличной отрасли и рост внутреннего предложения, указывает он.

В топ-10 подорожавших товаров также вошло газовое моторное топливо — за год оно выросло в цене на 41,18%. Цены на этот вид топлива сильно зависят от мировой конъюнктуры, отмечает Траутман. В частности, добровольные ограничения на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, вероятнее всего, приводят к снижению объемов добычи сопутствующих газов. Это может оказывать повышательное давление на цену газомоторного топлива, считает она.

В Минэнерго ранее объясняли удорожание газомоторного топлива особенностями ценообразования. «Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), использующийся в качестве моторного топлива, не регулируются. Но при этом на них, в отличие от автомобильного бензина и дизельного топлива, не установлен акциз. Поэтому цены на СУГ существенно ниже, чем на бензин, но при этом более подвержены колебаниям», — объясняли в ведомстве.

В 2023 году значительно выросли цены на поездки в Белоруссию — на 37,59%, следует из данных Росстата. Рост цен можно объяснить общим сокращением перечня туристических направлений, доступных российскому туристу, полагает Траутман. Ранее туроператоры заявляли о росте спроса на поездки в Белоруссию, объясняя его в том числе санкционными ограничениями: россияне едут на шопинг, включая покупку автодеталей, линз и модных брендов, ушедших из России.

Подорожавший на 34,2% фуросемид (мочегонное лекарство) относится к разряду дешевых. Его десять таблеток в среднем стоят в России менее 10 руб., следует из данных Росстата, поэтому рост цен на треть мал в абсолютном размере.

Лидеры удешевления

Среди позиций, которые сильнее всего подешевели в 2023 году, лидерами стали продовольственные товары. Так, на первом месте оказалась крупа гречневая — цены на нее снизились на 18,81%. Она дешевеет второй год подряд: в 2022 году снижение цен составило 7,4%. На 15,8% упали цены на картофель, на 9,62% — на крупы овсяные и перловые, на 4,17% подешевела вермишель.

Снижение цен на гречку происходит на фоне роста производства круп, по итогам января—ноября 2023 года общий выпуск круп в России вырос на 4,1% (до 1,67 млн т), отмечает замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Основной прирост произошел как раз за счет гречки (+5,4%) и риса (+7,8%), также заметно выросло производство овсяной крупы (+28,7%). «Производство круп в целом — самое высокое с конца прошлого века, гречки и риса — рекордное», — констатирует Глазунова.

Росту производства гречневой крупы в последние два года, по словам эксперта, способствовали высокие валовые сборы гречихи. В ближайшее время тренд на снижение стоимости гречки у производителей продолжится, затем цена стабилизируется, ожидает Глазунова. А на овсяные хлопья возможен рост цен из-за подорожания овса: его валовой сбор сократился, качество в ряде регионов оставляет желать лучшего из-за погодного фактора, резюмирует замгендиректора ИКАР.

Снижение цен на картофель руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина связывает с ростом урожая и одновременным снижением спроса на этот продукт у потребителей. На текущий момент производство картофеля более чем на 1 млн т превышает уровень потребления, оценивает Губина. В 2024 году его стоимость продолжит снижаться, предполагает эксперт.

В непродовольственных товарах сильнее всего снизилась стоимость галинстановых (безртутных) термометров — на 7,21%, телевизоров — на 6,42%, стиральных машин — на 3,67%, а также флеш-накопителей — на 3,55%. Все они, за исключением стиральных машин, дешевеют второй год подряд, следует из данных Росстата.

Из услуг в лидеры удешевления попал годовой полис каско — его стоимость за год сократилась на 3,6%. Полисы каско дешевеют за счет того, что растет число полисов с усеченным покрытием, а также снижается аварийность на дорогах, пояснял руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Какой была инфляция в регионах

Единственным регионом России с двузначными темпами роста потребительских цен в 2023 году стал Забайкальский край — инфляция там составила 10,7%. На втором месте по уровню инфляции среди всех регионов оказалась Тува (9,87%), на третьем — Дагестан (9,69%). В Приморском крае темпы роста цен составили 9,43%, в Марий Эл и Хакасии — 8,92 и 8,9% соответственно. В Бурятии инфляция достигла 8,89%, а замкнули топ-10 Севастополь, Архангельская область и Алтайский край, где темпы роста цен составили по 8,7%.

Наименьший уровень инфляции по итогам года был зафиксирован в Тюменской области (4,58%), Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах (4,6, 4,62 и 4,84% соответственно). В топ регионов с наименьшими темпами роста цен также вошли Чечня (4,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,63%) и Мордовия (5,73%). В Москве инфляция составила 7,61%, в Санкт-Петербурге — 6,76%.

В лидеры по темпам инфляции попали в основном регионы с низкими доходами населения, поясняет директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Эффект низкой базы мог привести к тому, что на спрос в этих субъектах существенно повлияло проведение специальной военной операции. Активная мобилизация и оформление на службу по контракту в них ощутимо увеличили доходы граждан, это повлияло на спрос, в результате чего выросли цены, допускает он.

Ранее увеличением спроса на фоне роста доходов населения президент Владимир Путин объяснял удорожание яиц. По данным за 2023 год, сильнее всего цены на них выросли в Коми, Адыгее и Пензенской области (почти в два раза — на 97%), Калмыкии (+96%), Крыму (+94%). В Севастополе и Алтайском крае, которые попали в лидеры по темпам инфляции в целом, яйца подорожали в среднем на 93%.

На другом полюсе — Камчатский край, где цены на яйца в прошлом году выросли только на 3%, Магаданская область (7%), а далее идут Якутия и Чукотка, где яйца подорожали уже на 16–19% (при этом Чукотка и Магаданская область входят в пятерку регионов с самыми высокими абсолютными ценами на яйца). В Москве стоимость яиц за год увеличилась на 25%.