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Минсельхоз не увидел повода для дополнительного регулирования цен на яйца

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Ситуация на рынке куриных яиц стабильна, а возможность корректировки цен производителями — нормальная практика. Так в Министерстве сельского хозяйства прокомментировали РБК публикации о повышении птицефабриками отпускных цен на яйца.

«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. <...> Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика», — заявили в ведомстве.

В министерстве привели данные о том, что отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в России на 20,6 и 26,6% соответственно. «Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рубль за десяток», — отметили в ведомстве.

Газета «Ведомости» 8 октября сообщила, что в конце сентября птицефабрика «Окская» разослала своим контрагентам уведомление об увеличении цен на 5% с ноября. Позже издание, ссылаясь на свой источник, сообщило, что птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» — одни из самых крупных производителей яиц — поднимают отпускные цены на куриные яйца.

Власти поддержали идею ФАС по контролю за ценами на куриные яйца
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2023 году, по данным Росстата, куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом в России: в декабре прошлого года их стоимость выросла в годовом выражении на 61,4%, при том что в целом продовольствие подорожало лишь на 1,5%.

В августе 2024 года Росптицесоюз пожаловался на высокие торговые наценки на куриные яйца: они составляют в среднем 20%. В связи с этим в сентябре ФАС предложила запретить сетям получать вознаграждения от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц.

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